驚！當著警察面前扔未爆彈 雲林拾荒伯「驚險拋彈」嚇跑所有人

雲林縣莿桐鄉70多歲洪姓拾荒老翁日前拾獲2枚生鏽未爆彈，放在家中廢鐵堆中，今被鄰居發現冒出白煙趕緊報警，老翁一度拒檢，為向警方表明炸彈「安全」，竟拿起炸彈往地上丟，嚇得在場的人紛紛逃跑躲避，最後軍方趕到經近3個小時，用防爆毯包裹後帶回銷毀，化解這場炸彈驚魂記。

今天下午1點40分許，莿桐鄉民眾報案，指他們發現鄰居資源回收場的廢鐵堆不斷冒出白煙很嚇人，警方立刻通報消防隊一起趕到現場查看，發現冒煙處疑有2枚生鏽的砲彈，馬上鎖現場並通知110轉請國軍來處理。

因今天天氣炎熱，警方擔心炸彈發生危險，拉起封鎖線後，要求所有在場圍觀的人，包括洪姓老翁全都要遠離，現場淨空等待軍方前來處理。

沒想到，老翁拒絕離開回收場，不斷拒絕警消人員進場處理，警方再三勸他離開，他竟拿起炮彈，向警方表明「炸彈安全，不會爆啦！」，警方不斷喝止，叫他放下炸彈，他竟把炸彈往地下扔，炸彈擁地發生「吭鏘」聲，嚇得在場的人拼命找掩蔽物躲避，幸好炸彈沒摔到彈頭引爆，卻讓全場的人直冒冷汗。

下午4點半左右，國軍趕到穿上防爆裝，以未爆彈處理作業程序，將兩枚砲彈包裹在防爆毯後帶回銷毀，才結束這場炸彈驚魂記。

目擊者說，砲彈約有30公分長，莿桐靠近濁水溪有國軍的炮陣地，常有發射砲彈演練，有拾荒者會去撿一些鐵片殘件變賣，這兩顆砲彈疑似是75山砲，可能是早期星光部隊代訓所用，年代已久才生鏽。

洪翁表示，砲彈是前幾天在堤防道路斜坡附近拾獲，原以為是廢鐵，沒想到竟是未爆彈，經軍警一番說明，他才知道「代誌大條」，以後再也不敢亂撿東西了。