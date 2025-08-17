聽新聞
曬照後離家未歸 屏東7旬翁失蹤2天…高雄山區尋獲機車不見人
屏東74歲葉姓老翁喜好攝影，常四處旅遊，15日上午出門前，在臉書貼出泰武鄉武潭瀑布風景照後離家，至晚上未歸，家屬報案；警方以手機定位並調車辨系統，查出葉翁疑在高市小港和林園交界處，昨深夜發現機車未見人影，仍持續搜救中。
小港警分局指出，家住屏東市的葉姓老翁喜歡四處旅遊拍照，15日上午11時許，騎機車出門，直至晚上仍未返家，由於撥打手機關機，家人擔心安危，至屏東警分局民族派出所報警。
屏東警方根據家屬說詞，研判葉翁可能往小港山區走動，經調閱葉翁最後手機發話基地台位置，顯示在小港區中亨街附近，民族所警方於是請大林所協尋葉男行蹤。
警方調閱車辨系統查詢，發現葉翁騎機車最後身影出現在林園和小港山區接界處，於是結合林園警方和消防局搜尋，昨深夜10時30分，在林園區林家里與小港區山邊路交接處，發現葉翁騎乘的機車，但卻未發現葉翁人影，警消仍持續協尋中。
