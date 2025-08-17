買菜返家擦撞砂石車 高雄7旬婦重傷…砂石車駕駛超載、無路權吞罰

76歲唐姓老婦今天上午10時53分買完菜騎機車返家，途經高市軍校路，不明原因和同方向由楊姓男子駕駛的砂石車擦撞倒地，頭受創，菜灑了一地，被緊急送醫，仍住加護病房觀察；楊男被警方查出超載且未申請路權開罰2罰單。

左營警分局調查，唐姓老婦人今天上午10點多騎機車到菜市場買菜，後騎車返家行經軍校路608巷處時，機車擦撞同方向由楊姓男子（63歲）行駛的砂石車，唐婦當下連人帶車倒地不起。

警消獲報趕抵現場，救護員發現唐婦頭部受創昏迷，緊急將她送醫搶救，因傷重，仍在加護病房觀察，唐婦和楊男均無酒駕行為。

警方事後意外查出楊男駕駛的砂石車涉有超載行為，依違反道路交通管理處罰條例第29條之2第3項，處以1萬6千元罰鍰；另該車未依規定申請路權，依同條例第60條第2項第2款告發，處900元以上1800元以下罰鍰。