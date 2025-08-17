快訊

嘉縣八旬夫婦暴斃家中 村長曝妻失智尪不離不棄…疑是老人照顧老人悲劇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天下午嘉義縣消防局接獲報案，六腳鄉一處民宅需要緊急救護，消防救護人員到場先後發現一對八旬老夫婦暴斃於屋內，警方初步調查沒有外力介入。據悉，夫婦倆自從妻子失智後，丈夫不離不棄照顧，與村民少有互動，村民感嘆疑是起老人照顧老人悲劇。

今天下午嘉義縣消防局獲報於六腳鄉豐美村港尾寮附近有民眾需要緊急救護，消防救護人員到場於左側屋子內發現年約80多歲女性長者倒臥客廳已死亡多時，接著又在右側屋子二樓走道發現80多歲男性長者也死亡多時，2人屍體發黑、發臭，推測死亡超過3天。

警方初步調查，現場沒有外力介入，詳細事故原因還要調查。

村長黃在崎表示，以前這對夫婦偶而會到廟口和村民閒聊，給大家的印象是很殷實傳統，後來因妻子失智，夫婦倆就很少外出，一回家就將門關上，丈夫不離不棄照顧妻子才會漸漸地和大家沒有互動，印象中這狀況已有10年以上。夫婦倆育有2子，都在外縣市打拼，例假日會返家探望，如果沒空也會撥電話問候，今天疑家人撥電話一直沒人接，緊張返家探望，不料已發生不幸。

黃在崎感嘆，家裡老人如果沒有年輕人，又沒有外傭協助照顧，老人在照顧老人時，可能因為自身健康狀況不佳、體力不足或心理壓力過大，導致照顧過程中出現困難甚至悲劇。這件疑是起老人照顧老人悲劇。

嘉義縣六腳鄉八旬夫婦在家中發現已死亡多時，警方被步調查沒有外力介入，疑是起老人照顧老人悲劇。圖／翻攝畫面
嘉義縣六腳鄉八旬夫婦在家中發現已死亡多時，警方被步調查沒有外力介入，疑是起老人照顧老人悲劇。圖／翻攝畫面

