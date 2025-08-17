嘉義縣六腳鄉八旬夫婦暴斃家中 警方調查中

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天下午嘉義縣消防局接獲報案，六腳鄉一處民宅需緊急救護，消防救護人員到場於左側屋子內發現有名女性長輩倒臥客廳已死亡多時，接著又在右側屋子二樓走道發現男性長輩也死亡多時，經查兩名死者是夫妻，為何雙雙暴斃於屋內，由警方調查中。

縣消防局表示，今天下午4時48分獲報於六腳鄉豐美村港尾寮附近有民眾需要緊急救護，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場有1名男性患者及1名女性患者均年約80歲，已無呼吸心跳，呈明顯死亡，後續交由員警及家屬處理。

據了解，老夫婦倆平常居住於港尾寮，家人於假日才會返家探望，今天下午媳婦回家查看，沒想到老夫婦倆已倒臥住家中。2名死者被發現時已發、有屍臭味，死亡時間在3天以上。

警方初步調查，現場沒有打鬥痕跡，死亡原因還要進一步調查確定。

嘉義縣六腳鄉傳八旬夫婦暴斃家中，警方調查中。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣六腳鄉傳八旬夫婦暴斃家中，警消人員到場時已死亡多時。記者李宗祐／翻攝
