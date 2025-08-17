雙子星大樓工地8月二次火警 建管處：勒令停工

北市雙子星大樓建案在12日發生火警，今天下午又再傳火警，北市消防局獲報到場，所幸現場人員即時自行撲滅未釀災，建管處表示，將依法開罰3萬元並勒令停工，提出改善計畫後才能復工。

位於台北車站附近的雙子星大樓為兩棟建物，分別將興建53層的C1大樓、70層的D1大樓，並預計2027年完工。

不料，12日在53層樓興建中的建築工地，於16樓工地起火，當時出動消防車9輛、救護車1輛和32人救火，建管處依法開罰1萬8000元。

無獨有偶，今天下午雙子星再傳火警意外，初步了解是工地16樓冒煙，疑似為高溫焊液滴落，造成線圈燃燒，所幸現場人員及時自行撲滅，才未釀大禍。