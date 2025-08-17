雙子星大樓工地8月二次火警 建管處：勒令停工
北市雙子星大樓建案在12日發生火警，今天下午又再傳火警，北市消防局獲報到場，所幸現場人員即時自行撲滅未釀災，建管處表示，將依法開罰3萬元並勒令停工，提出改善計畫後才能復工。
位於台北車站附近的雙子星大樓為兩棟建物，分別將興建53層的C1大樓、70層的D1大樓，並預計2027年完工。
不料，12日在53層樓興建中的建築工地，於16樓工地起火，當時出動消防車9輛、救護車1輛和32人救火，建管處依法開罰1萬8000元。
無獨有偶，今天下午雙子星再傳火警意外，初步了解是工地16樓冒煙，疑似為高溫焊液滴落，造成線圈燃燒，所幸現場人員及時自行撲滅，才未釀大禍。
關於此次案件，建管處表示，將依違反建築法63條並依第89條規定規定，裁罰承造人處3萬元，並令停工，提具改善計畫後，才能復工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言