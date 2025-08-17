快訊

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

男神朴寶劍「零偽裝」現身台灣街頭 粉絲見一幕笑：小看高雄太陽了

雙子星大樓工地8月二次火警 建管處：勒令停工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市雙子星大樓建案在12日發生火警，今天下午又再傳火警，北市消防局獲報到場，所幸現場人員即時自行撲滅未釀災，建管處表示，將依法開罰3萬元並勒令停工，提出改善計畫後才能復工。

位於台北車站附近的雙子星大樓為兩棟建物，分別將興建53層的C1大樓、70層的D1大樓，並預計2027年完工。

不料，12日在53層樓興建中的建築工地，於16樓工地起火，當時出動消防車9輛、救護車1輛和32人救火，建管處依法開罰1萬8000元。

無獨有偶，今天下午雙子星再傳火警意外，初步了解是工地16樓冒煙，疑似為高溫焊液滴落，造成線圈燃燒，所幸現場人員及時自行撲滅，才未釀大禍。

關於此次案件，建管處表示，將依違反建築法63條並依第89條規定規定，裁罰承造人處3萬元，並令停工，提具改善計畫後，才能復工。

位處台北車站、正在興建的雙子星大樓，一周內兩度發生火警，遭北市府勒令停工。記者翁至成／翻攝
位處台北車站、正在興建的雙子星大樓，一周內兩度發生火警，遭北市府勒令停工。記者翁至成／翻攝

開罰 建築 北市 台北車站

延伸閱讀

5天內2度起火！北市雙子星大樓工地又火警 市府開罰並勒令停工

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是相同原因惹禍

一度誤傳石化廠！台中大里汽車材料行火警黑煙竄天際 空汙拉警報

龜山工地吊臂翻覆波及路人 桃園建管處勒令停工

相關新聞

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

南投信義可樂可樂安山昨發生2死山難事故，檢警今與法醫進行相驗，初判死因為失溫導致心肺衰竭。死者家屬難過透露，死者兩人是多...

嘉縣民和國中棒球隊車禍 1教練3學生仍在加護病房…病況曝光

嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日下午從高雄移地訓練，返回嘉義途中，於國道3號北上官田路段撞到工程防撞車，教練與學生共8...

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是相同原因惹禍

台北車站旁正在新建中的雙子星大樓5天前才發生火警，今天下午同樓層16樓又竄出火煙，北市消防獲報緊急派員到場，所幸火勢在1...

前往柴山秘境看海出意外！高雄7旬翁騎不上陡坡 後座妻慘摔邊坡

高雄70歲丁姓老翁今下午4時許載著65歲吳姓妻子，要前往柴山漁港秘境途中，疑似因路面陡峭機車馬力不足，吳女不慎摔落邊坡，...

影／囂張！員林1怪客騎腳踏車「砍行進中汽機車後照鏡」 警方追緝

彰化縣員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人，警方獲報後已調閱...

嘉義縣六腳鄉八旬夫婦暴斃家中 警方調查中

今天下午嘉義縣消防局接獲報案，六腳鄉一處民宅需緊急救護，消防救護人員到場於左側屋子內發現有名女性長輩倒臥客廳已死亡多時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。