影／失控狂嘯「持菜刀砍車」 彰化員林怪客落網…非首次犯案

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化員林市南昌路、中正路一帶今天中午有1名男子騎腳踏車逆向，持菜刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人，警方獲報後，已在傍晚逮到黃姓男子，同時查獲1把菜刀，依恐嚇危安罪、公共危險罪嫌移送法辦，並建請檢方預防性羈押。

今天中午民眾在臉書「員林人大小事」貼文指出，在第一市場旁的中正路與南昌路等道路見到一名男子騎腳踏車逆向飆速，並沿途一邊亂喊，一邊疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，讓看到的民眾都嚇到，初步了解，至少有2、3輛汽機車被攻擊，附近店家說，有聽說有人沿途大吼大叫騎自行車經過，似乎有攻擊行為，讓附近居民很不安。

員林警分局萬年派出所獲報後調閱路口監視器追查，調查發現，黃姓街友（32歲）今天中午無端到中正路某店家咆哮後，遭店家驅趕，與店家發生口角離開後，竟騎腳踏車沿南昌路拿刀揮舞，不僅驚擾往來車輛，還持刀砍了一輛小轎車後照鏡。

警方傍晚在中央路337巷口逮捕到黃嫌，查獲一把生鏽的菜刀，並發現黃男曾有相同犯案紀錄，認有再犯之虞，依恐嚇危安罪、公共危險罪嫌將黃嫌姓移送法辦，並建請檢方預防性羈押。

員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午有男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／民眾提供
員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午有男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／民眾提供
黃姓男子今天中午在員林市第一市場中正路等周邊道路騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／翻攝「員林人大小事」臉書
黃姓男子今天中午在員林市第一市場中正路等周邊道路騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／翻攝「員林人大小事」臉書
黃姓男子今天中午在員林市第一市場中正路等周邊道路騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／民眾提供
黃姓男子今天中午在員林市第一市場中正路等周邊道路騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／民眾提供

員林 恐嚇 彰化 中正路 腳踏車

