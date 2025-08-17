快訊

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

男神朴寶劍「零偽裝」現身台灣街頭 粉絲見一幕笑：小看高雄太陽了

十分鐵道上放天燈…網紅遭檢舉挨罰1萬 新北：限於許可區域施放

中央社／ 新北17日

網紅「菜苔苔與菜生生」發布道歉影片，表示在十分老街鐵道上放天燈遭罰；新北市政府今天表示，只可在許可區域施放，若未在規定區域施放天燈，也可能遭罰3000元。

YouTuber「菜苔苔與菜生生」16日發布道歉影片，內容主要是在全家4人到新北市十分老街玩，遭檢舉「在鐵軌上放天燈」，被依違反鐵路法開罰新台幣1萬元。

鐵路警察局台北分局表示，全案是依鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，函移主管機關交通部鐵道局裁處，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

市府表示，依新北市天燈施放管理辦法，新北市除平溪區十分遊客中心至師功橋處及106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內外，其餘區域禁止施放天燈。

市府表示，民眾平時到平溪施放天燈，只可在許可區域施放，晚間10時後到翌日上午6時前，禁止施放天燈。否則，市府依違法消防法第41條規定，可處3000元以下罰鍰。

市府表示，市府會宣導及張貼相關規範，要求商家及消費者依規施放天燈，同時，市府也送議會通過「新北市天燈永續發展自治條例」，要求天燈販售業者應按預期供應天燈數量購買標章，並依標章數量繳納永續發展費。全案已送行政院核定中，以明定施放天燈肇災補償被害人及提供環保、老人福利及商圈環境改善支出。

圖為新北市平溪天燈節盛況，僅示意。本報資料照片
圖為新北市平溪天燈節盛況，僅示意。本報資料照片

天燈 平溪 鐵道 新北

延伸閱讀

中國大陸籍律師來台開庭辯「公司法務」 全律會：將依法提出告發

食藥署查獲7款「不純巧克力」 一業者用「逾期原料」已製成產品售出

搶救台南風神廟 後方蓋樓房破壞景觀文化局協調盼雙贏

投票日宣傳公投禁夾帶罷免 違者可判2年、最高罰20萬元

相關新聞

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

南投信義可樂可樂安山昨發生2死山難事故，檢警今與法醫進行相驗，初判死因為失溫導致心肺衰竭。死者家屬難過透露，死者兩人是多...

嘉縣民和國中棒球隊車禍 1教練3學生仍在加護病房…病況曝光

嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日下午從高雄移地訓練，返回嘉義途中，於國道3號北上官田路段撞到工程防撞車，教練與學生共8...

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是相同原因惹禍

台北車站旁正在新建中的雙子星大樓5天前才發生火警，今天下午同樓層16樓又竄出火煙，北市消防獲報緊急派員到場，所幸火勢在1...

前往柴山秘境看海出意外！高雄7旬翁騎不上陡坡 後座妻慘摔邊坡

高雄70歲丁姓老翁今下午4時許載著65歲吳姓妻子，要前往柴山漁港秘境途中，疑似因路面陡峭機車馬力不足，吳女不慎摔落邊坡，...

影／囂張！員林1怪客騎腳踏車「砍行進中汽機車後照鏡」 警方追緝

彰化縣員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人，警方獲報後已調閱...

嘉義縣六腳鄉八旬夫婦暴斃家中 警方調查中

今天下午嘉義縣消防局接獲報案，六腳鄉一處民宅需緊急救護，消防救護人員到場於左側屋子內發現有名女性長輩倒臥客廳已死亡多時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。