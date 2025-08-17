山區廢棄車場藏賭場！高雄警攻堅逮主嫌、賭客共32人

黃姓男子在高雄燕巢區以廢棄車場為掩護，設立「肉龜」賭場並安排李姓男子把風，高市警今天中午持搜索票攻堅，黃男、李男及賭客共32人遭逮，全案依賭博罪嫌及社維法偵辦。

高雄市警察局岡山分局員警說明，日前接獲情資，指燕巢區鳳澄路附近一處廢棄車場人員出入複雜，疑有賭場流竄；警方成立專案小組調查，並在中午11時30分許持搜索票攻堅。

警方當場查獲賭資新台幣10萬元、抽頭金1萬元及賭具象棋一副、骰子一批等證物，並逮捕71歲黃男、69歲李男及賭客共計32人；警方查緝時發現，賭客年齡層遍布廣泛，最年輕為43歲，最年長則高達87歲。

警方調查，黃男在燕巢山區一處廢棄車場內堆置貨櫃屋為掩護，並在其中房舍內設立賭場，再安排李男在外警戒，以規避查緝；全案詢後將黃男、李男依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘30名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方表示，未來將針對廢棄車場、貨櫃屋、農舍及其他容易成為藏匿賭博的場所加強清查，防杜類似情形再度發生。