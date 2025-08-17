快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

山區廢棄車場藏賭場！高雄警攻堅逮主嫌、賭客共32人

中央社／ 高雄17日電

黃姓男子在高雄燕巢區以廢棄車場為掩護，設立「肉龜」賭場並安排李姓男子把風，高市警今天中午持搜索票攻堅，黃男、李男及賭客共32人遭逮，全案依賭博罪嫌及社維法偵辦。

高雄市警察局岡山分局員警說明，日前接獲情資，指燕巢區鳳澄路附近一處廢棄車場人員出入複雜，疑有賭場流竄；警方成立專案小組調查，並在中午11時30分許持搜索票攻堅。

警方當場查獲賭資新台幣10萬元、抽頭金1萬元及賭具象棋一副、骰子一批等證物，並逮捕71歲黃男、69歲李男及賭客共計32人；警方查緝時發現，賭客年齡層遍布廣泛，最年輕為43歲，最年長則高達87歲。

警方調查，黃男在燕巢山區一處廢棄車場內堆置貨櫃屋為掩護，並在其中房舍內設立賭場，再安排李男在外警戒，以規避查緝；全案詢後將黃男、李男依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其餘30名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方表示，未來將針對廢棄車場、貨櫃屋、農舍及其他容易成為藏匿賭博的場所加強清查，防杜類似情形再度發生。

賭博 賭場 攻堅 警察 高雄市

延伸閱讀

熱帶擾動最快今增為熱低壓 明起冷心低壓接近不排除下冰雹大雷雨

台南安南區鐵皮屋暗藏賭場 警方查獲22名賭客赫見3名移工

桃園大學旁商圈藏麻將館警查獲逾10萬賭資29名賭客 負責人僅19歲

「1天給1萬」換不取締 金山警認包庇賭場但未收賄…法官1原因裁定續押

相關新聞

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

南投信義可樂可樂安山昨發生2死山難事故，檢警今與法醫進行相驗，初判死因為失溫導致心肺衰竭。死者家屬難過透露，死者兩人是多...

嘉縣民和國中棒球隊車禍 1教練3學生仍在加護病房…病況曝光

嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日下午從高雄移地訓練，返回嘉義途中，於國道3號北上官田路段撞到工程防撞車，教練與學生共8...

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是相同原因惹禍

台北車站旁正在新建中的雙子星大樓5天前才發生火警，今天下午同樓層16樓又竄出火煙，北市消防獲報緊急派員到場，所幸火勢在1...

前往柴山秘境看海出意外！高雄7旬翁騎不上陡坡 後座妻慘摔邊坡

高雄70歲丁姓老翁今下午4時許載著65歲吳姓妻子，要前往柴山漁港秘境途中，疑似因路面陡峭機車馬力不足，吳女不慎摔落邊坡，...

影／囂張！員林1怪客騎腳踏車「砍行進中汽機車後照鏡」 警方追緝

彰化縣員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人，警方獲報後已調閱...

5天內2度起火！北市雙子星大樓工地又火警 市府開罰並勒令停工

北市雙子星大樓建案12日發生火警，今天又起火，北市消防局獲報到場處理，現場人員自行撲滅火勢。北市建管處說，將依法裁罰新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。