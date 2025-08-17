南三段2死山難由8歲童報案求援！山友圈質疑1機制失靈 搜救人員這樣說

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

70歲陳姓登山客帶8歲外孫，與詹姓女山友攀登南三段，遇颱受困失溫，男童昨求援，3人被救下山，但陳翁與詹女不治。該起山難引起山友圈討論，不少人疑惑怎是在颱風遠颺後才由孩子報案，而非地面聯絡人，質疑留守人制度失靈。

據了解，該支3人登山隊計畫縱走南三段，8日自花蓮瑞穗林道出發，原訂今從南投信義東埔下山，但12日於可樂可樂安山時遭遇楊柳颱風撲台，雖紮營避難，但因風雨猛烈、帳篷破損漏水，更因體力消耗殆盡，導致3人失溫，釀2死悲劇。

而因該起山難狀況特殊是由8歲男童報案，引起山友圈討論，很多山友認為男童登山教育扎實，懂得自行報案求援；也有人分析登山者對行前天氣掌握不足應引以為鑑，更有不少人該案是由孩童報警，而非地面聯絡人，質疑留守人制度失靈。

山友「天生遊物」在臉書「靠北登山大小事」貼文指出，該山難在12日迫降，13日颱風登陸，當事山友15日尚有意識，到16日才由男童報警，留守人在颱風登陸前後都應通報聯繫，怎會看起來都沒動靜，不少人也有相同疑惑引發討論。

搜救人員則透露，該起山難有申請入山，也有緊急聯絡人，雙方在12日迫降前有聯繫，但13日颱風過後失聯，但因不確定是出事或僅是山區通訊不好，有向警方備案，不敢貿然通報搜救，16日轉報119，後續也接到男童求援才確定地點。

至於當事山友於颱風後2天雖可能還有意識，但係因失溫體力不支，或不敢讓孩子獨自去找訊號點等不得而知，搜救人員則呼籲，一般手機在山區收訊不佳，盲區較多，因此仍建議攜帶衛星電話為宜，尤其長程路線，較有利於山區急難通報。

南三段2死山難引起討論，不少山友不解怎是由男童報案，而非緊急聯絡人，質疑留守人制度失靈。圖／擷自「消防署特種搜救隊」臉書專頁
南三段2死山難引起討論，不少山友不解怎是由男童報案，而非緊急聯絡人，質疑留守人制度失靈。圖／擷自「消防署特種搜救隊」臉書專頁

