影／囂張！員林1怪客騎腳踏車「砍行進中汽機車後照鏡」 警方追緝

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人，警方獲報後已調閱監視器展開調查中。

今天中午民眾在臉書員林人大小事po文指出，在第一市場旁的中正路等道路見到一名男子騎腳踏車逆向飆速，並沿途一邊亂喊，一邊疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，讓看到的民眾都嚇到，初步了解，至少有2、3輛汽機車被攻擊，附近店家說，有聽說有人沿途大吼大叫騎自行車經過，似乎有攻擊行為，讓附近居民很不安。

員林警方獲報後已調閱路口監視器，追緝此人，以釐清其破壞動機。

無獨有偶，員林市13日也曾出現一名男子持30公分鐮刀出現在公園附近，民眾報警後，男子衝回家，警方到場時，他反鎖在屋內，一度企圖要開瓦斯，最後員警破門而入後，將男子強制就醫安撫情緒，才未釀憾事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／民眾提供
員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／民眾提供
員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／民眾提供
員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／民眾提供
員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／翻攝員林人大小事
員林市第一市場中正路等周邊道路今天中午一名男子騎腳踏車逆向，疑持刀沿路砍汽機車的後照鏡，相當駭人。圖／翻攝員林人大小事

