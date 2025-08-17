5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是相同原因惹禍

台北車站旁正在新建中的雙子星大樓5天前才發生火警，今天下午同樓層16樓又竄出火煙，北市消防獲報緊急派員到場，所幸火勢在10分鐘內就由建築業者自行撲滅。消防人員初步詢問，這次起火原因跟上次相同，都是疑似高溫焊液滴落造成線圈燃燒。

北市消防局指出，今天下午3點56分獲報重慶北路交鄭州路口工地火警，派遣各式消防車22輛、救護車2輛、人員24人，下午4點6分到場確認自行撲滅，沒有出水，無人受傷送醫。

雙子星大樓本月12日才因燒損雜物及電線，燃燒面積約0.5平方公尺，被市府建管處依違反建築法開罰承造人1萬8000元，勞檢處也要求承造單位說明起火原因，並研擬改善對策，沒想到5天後又同樓層因同樣原因冒火煙。

「台北雙星大樓」將成為台北車站新地標，建築本身為2棟摩天大樓分別有70層、53層，建築高度僅次於台北101，將刷新台北天際線，成為台北第二高樓，預計2027年完工。

北車附近正在興建的雙子星大樓5天內二度冒火煙。火災示意圖。圖／AI生成