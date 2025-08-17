影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫是宜蘭員山醫院院長

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭63歲婦人日前開車在北宜公路不慎墜谷，幸運獲救後3天，昨晚竟在住家燒死，由於災場面積不大且火滅得很快，婦人為何沒有跑，被燒成90%嚴重燒燙傷不治？連警消都想不出原因。據了解，死者的丈夫是宜蘭員山醫院院長，專治身心科疾病，夫妻與附近鄰近互動不多，假日休閒大多往台北跑。

位於三星鄉大洲一路2層樓農舍昨天下午5時許發生火警，根據調查，當時婦人的丈夫當時在屋外操作割草機整理庭院，聽到「爆炸聲」衝進屋內，把妻子救出時已無心跳呼吸，全身90%嚴重傷燒，打電話通報警消救人，消防人員到場後不到半小時就把火滅了。

警方及火調人員今進入火場調查，研判婦人的先生聽到爆炸聲，應該是客廳磁磚高溫爆裂，現場的木質布料長沙發被燒毀、幾塊磁磚爆裂，面積不到3坪，起火地點接近沙發的下方；現場沒有聞到油漬味，未發現汽油瓶罐或打火機，沒有其它可疑瓶罐，死因讓人費解。

死亡女性正巧是3天前，自行駕車到北宜公路散心，卻不慎墜落80公尺深谷獲救的王姓婦人，當時婦人奇蹟獲救。經查，婦人的丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長，現年67歲，國防醫學院畢業，原本服務於三軍總醫院北投分院院長，身心科醫師；55歲退休後來到宜蘭，擔任員山醫院院長至今10餘年，員山醫院近200張病床數，主要收容身心科病人，王婦並無身心科就醫紀錄。

兩名子女都在美國就業，夫妻倆是後來才搬到宜蘭，以前的朋友及生活圈大多在台北，假日時兩人經常往台北跑。本月13日颱風天，王姓婦人開車要到北宜公路一家景觀咖啡廳賞景喝咖啡，卻在轉彎時不慎墜落80公尺深谷，她丈夫得知後趕往現場關心，當妻子被救起時兩人緊緊相擁珍惜，未料3天後在昨天傍晚，婦人被燒死。

附近鄰居表示，以前有看過這對夫妻，但近來婦人很久沒出門，有點孤僻，就連倒垃圾也很少見，不知道生病還是什麼原因？婦人的丈夫則說，妻子無身心科就醫紀錄，只有服用常見的慢病性藥物。警方表示，針對婦人的相關病例及是否有保險等，都還要進一步詳加調查釐清。

起火客廳受損面積不大，死者王姓婦人的丈夫是宜蘭員山醫院院長，主治身心科疾病，妻子並這方面的就醫紀錄。圖／讀者提供
起火客廳受損面積不大，死者王姓婦人的丈夫是宜蘭員山醫院院長，主治身心科疾病，妻子並這方面的就醫紀錄。圖／讀者提供
警方及火調人員進入火場進行調查，木質布料結構的長沙發被燒毀、幾塊磁磚爆裂，全部面積不到3坪，研判「起火點接近沙發的下方」。圖／讀者提供
警方及火調人員進入火場進行調查，木質布料結構的長沙發被燒毀、幾塊磁磚爆裂，全部面積不到3坪，研判「起火點接近沙發的下方」。圖／讀者提供
三星鄉2樓農舍發生火警，被燒死的婦人日前才因墜谷獲救，昨天傍晚她丈夫在庭院聽到「爆炸聲」衝進屋內，救出妻子時已無心跳呼吸，全身90%嚴重傷燒。圖／讀者提供
三星鄉2樓農舍發生火警，被燒死的婦人日前才因墜谷獲救，昨天傍晚她丈夫在庭院聽到「爆炸聲」衝進屋內，救出妻子時已無心跳呼吸，全身90%嚴重傷燒。圖／讀者提供
死亡婦人的丈夫在救人時被濃煙嗆傷，送醫治療。圖／讀者提供
死亡婦人的丈夫在救人時被濃煙嗆傷，送醫治療。圖／讀者提供
警方及火調人員進入火場進行調查，災場面積不到3坪，沒有查到汽油等油漬物品其它的可疑瓶罐或打火機。圖／讀者提供
警方及火調人員進入火場進行調查，災場面積不到3坪，沒有查到汽油等油漬物品其它的可疑瓶罐或打火機。圖／讀者提供

