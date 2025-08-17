嘉縣民和國中棒球隊車禍 1教練3學生仍在加護病房…病況曝光

嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日下午從高雄移地訓練，返回嘉義途中，於國道3號北上官田路段撞到工程防撞車，教練與學生共8人嚴重受傷送醫，目前教練及3名學生分別送往台南的醫院治療，病況穩定，還在加護病房觀察中。

據了解，許姓教練因正面受到嚴重撞擊導致腦出血，送往佳里奇美搶救，當天緊急進行手術後，所幸病況穩定，但目前仍加護病房觀察中；重傷插管的陳姓學生病情暫時沒有太大變化，目前也在柳營奇美加護病房觀察治療中，院方預計明後天會再進行一次評估。

另，被送往永康奇美醫院的李姓學生病況也算穩定，但因右肩骨折、前額頭骨裂，左眼挫傷及脖頸部疼痛，目前依舊在加護病房治療，由醫療團隊持續治療與觀察；由麻豆新樓轉送往成大醫院的黃姓學生，因左腿嚴重骨折，情況一度危急，經手術治療後，目前已恢復自主呼吸，不過仍在加護病房觀察中。

南市體育局長陳良乾16日下午代表市長黃偉哲到醫院關心並探視傷者及慰問家屬，體育局表示，永康奇美醫院公共事務室聯合柳營、佳里奇美團隊的協助下，分別瞭解教練及選手受傷情形與醫治進度，並依市長指示請醫療團隊協助全力醫治，市府將提供一切必要協助。