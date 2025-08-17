聽到房間有爆炸聲！基隆女住戶開門見火煙急衝下樓 消防員進屋滅火

基隆市義一路公寓的2樓女住戶，聽到房間傳出爆炸聲，開房門發現房間內有火煙，難以自行撲滅，下樓逃生並報案。消防人員到場，布設水線進入屋內滅火，沒有人員受困傷亡，起火原因由火災調查人員採證鑑識中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午2時27分接獲報案，指在中正區義一路194巷看到民宅有火煙冒出屋外，疑屋內起火燃燒。

消防局派遣仁愛、信二、七堵分隊，共出消防車輛7輛、救護車2輛，消防員20人前往現場，並通報市警局、台電基隆區營業處、自來水公司第1區管理處和欣隆天然氣公司到場協助。

消防人員到場時，火場屋內有火煙傳出，未見火勢。女屋主已下樓，她向消防人員表示，在屋內聽到房間傳出爆炸聲，開門發現已有火煙，本來想拿水桶裝水滅火，後來放棄，急忙逃出屋外下樓。

消防人員布設2條水線，進入屋內滅火，發現起火點在2樓的臥室，並將火勢撲滅。火災調查人員隨後進入火場採證，調查起火原因。