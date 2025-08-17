聽新聞
0:00 / 0:00
南三段山難悲劇…女山友是特搜義消 桃市消防局證實：多次參與山難救援
南投縣信義鄉可樂可樂安山16日發生山域事故，消防署特搜隊與空勤直升機緊急出動，成功吊掛三名受困山友下山，但其中70歲陳姓老翁與63歲女山友到院後身亡，僅有隨行的8歲孫子蔣姓男童獲救。桃園市消防局今證實，63歲女山友是該局特種搜救大隊義消詹雅筑，長年親近山林並多次參與山難救援，展現專業與熱忱，聽聞噩耗後相當遺憾。
據了解，陳姓登山客是攀登近300岳的資深登山嚮導，8歲外孫從小就陪著外公爬山，2歲就曾攀玉山，到現在8歲已累積60岳，在登山圈小有名氣；詹姓女山友則是登山同好，同樣登山經驗豐富，不僅有200岳，也是特搜大隊義消成員。
而他們3人計畫縱走南三段，8日自花蓮瑞穗林道出發，原訂今自南投信義東埔下山，不料12日行經可樂可樂安山時，遭遇楊柳颱風撲台，雖紮營避難，但因風雨猛烈、帳篷破損漏水，受困園地，更因體力消耗殆盡，導致失溫。
對此桃園市消防局今證實，63歲詹姓女山友為桃園市山岳協會成員、資深登山者與特搜義消，熱愛山岳，具高山嚮導資格，長年親近山林並多次參與山難救援，展現專業與熱忱。
消防局表示，詹雅筑自2012年加入桃園市特搜義消第一分隊，2018年升任大隊助理幹事；回憶起詹雅筑的相處過程，性格較為獨立，行事低調卻認真負責，長年投入山岳運動及義消服務，是同儕眼中可靠的夥伴。特搜大隊與特搜義消大隊得知噩耗都非常震驚、不捨，將派幹部前往關心並協助家屬，另將提供義消團體喪葬補助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言