行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

午後對流雲系發展旺盛...9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

南三段山難悲劇…女山友是特搜義消 桃市消防局證實：多次參與山難救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

南投縣信義鄉可樂可樂安山16日發生山域事故，消防署特搜隊與空勤直升機緊急出動，成功吊掛三名受困山友下山，但其中70歲陳姓老翁與63歲女山友到院後身亡，僅有隨行的8歲孫子蔣姓男童獲救。桃園市消防局今證實，63歲女山友是該局特種搜救大隊義消詹雅筑，長年親近山林並多次參與山難救援，展現專業與熱忱，聽聞噩耗後相當遺憾。

據了解，陳姓登山客是攀登近300岳的資深登山嚮導，8歲外孫從小就陪著外公爬山，2歲就曾攀玉山，到現在8歲已累積60岳，在登山圈小有名氣；詹姓女山友則是登山同好，同樣登山經驗豐富，不僅有200岳，也是特搜大隊義消成員。

而他們3人計畫縱走南三段，8日自花蓮瑞穗林道出發，原訂今自南投信義東埔下山，不料12日行經可樂可樂安山時，遭遇楊柳颱風撲台，雖紮營避難，但因風雨猛烈、帳篷破損漏水，受困園地，更因體力消耗殆盡，導致失溫。

對此桃園市消防局今證實，63歲詹姓女山友為桃園市山岳協會成員、資深登山者與特搜義消，熱愛山岳，具高山嚮導資格，長年親近山林並多次參與山難救援，展現專業與熱忱。

消防局表示，詹雅筑自2012年加入桃園市特搜義消第一分隊，2018年升任大隊助理幹事；回憶起詹雅筑的相處過程，性格較為獨立，行事低調卻認真負責，長年投入山岳運動及義消服務，是同儕眼中可靠的夥伴。特搜大隊與特搜義消大隊得知噩耗都非常震驚、不捨，將派幹部前往關心並協助家屬，另將提供義消團體喪葬補助。

南三段昨傳2死山難，其中63歲女山友是桃園特搜大隊義消詹雅筑，長年親近山林並多次參與山難救援。圖／翻攝自詹雅筑臉書
南三段昨傳2死山難，其中63歲女山友是桃園特搜大隊義消詹雅筑，長年親近山林並多次參與山難救援。圖／翻攝自詹雅筑臉書

