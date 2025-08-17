行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

南投信義可樂可樂安山昨發生2死山難事故，檢警今與法醫進行相驗，初判死因為失溫導致心肺衰竭。死者家屬難過透露，死者兩人是多年的登山同好，常相約爬山，行前也有掌握評估颱風動向，不料仍發生憾事，並盼外界勿打擾倖存男童。

據了解，70歲陳翁帶著8歲外孫，與63歲詹姓女山友計畫縱走「南三段」丹大東郡橫斷，8日自花蓮瑞穗林道入山，原訂今從南投信義東埔下山，12日於可樂可樂安山遭遇颱風，雖紮營避難，但帳篷破損漏水，導致失溫，男童昨對外求援。

而男童昨上午發現2名長輩已失去意識，因此拿外公手機緊急撥打112對外求援，警消獲報後，下午由空勤直升機及特搜隊員馳援將3人救下山，男童雖幸運獲救，但陳翁及女山友2人到院前仍未恢復生命跡象，經急救仍宣告不治。

南投地檢署檢察官今與法醫、警方至名間殯儀館進行相驗，初判因高山失溫導致心肺衰竭，無明顯外傷。死者家屬則難過透露，兩名死者認識已7、8年，因都住在桃園，所以常相約爬山，小朋友也跟他們爬過好幾次，但過去爬山人數較多。

「她百岳都爬過兩輪了。」詹女家屬難過表示，她爬山至少有27年經歷，且熱心公益是救難隊志工，過去登山多是4、5人以上成團，這次是第一次與陳翁3人同行，行前有掌握颱風動向認為從南部掃過，評估影響不大，不料卻發生憾事。

陳男家屬則不願多談，並表示，孩子因飽受驚嚇，至今尚未能完整交代事發經過，希望外界不要再打擾和刺激，給予休養空間。