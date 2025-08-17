聽新聞
土城9旬婦遭兒亂刀砍死 檢警今相驗追查致命傷
新北市76歲郭男疑因與94歲母親長期不睦，昨天竟持刀猛砍母親多刀，郭男行凶後還割頸刺胸意圖自戕。警員到場後發現郭母已無呼吸，送醫急救後仍不治，郭男送醫後無生命危險。檢警今天下午至亞東醫院相驗郭母遺體，以釐清郭母確切死因。
土城警方昨天下午接獲報案，土城區延吉街有人被砍受傷。警方及救護人員趕抵發現93歲洪姓老婦身上多處刀傷倒臥在地已無呼吸心跳，經緊急送往亞東醫院急救後仍因失血過多宣告不治。現場行凶的76歲郭男則是頸部刀傷及胸部穿刺傷，雖意識清醒但傷勢嚴重，由救護車送往土城醫院急救。
警方調查發現，弒母的郭男長期與母親不睦，今年2月時還曾將母親趕出門，警方尋獲後將人帶回派出所，郭母為求家庭和諧僅表示：「年紀大迷路」，由警方護送回家。不料昨天郭男與母親因故起口角後，竟持水果刀砍殺母親後再持刀割頸、刺胸，郭母當場遭砍死。
檢警今天下午至亞東醫院相驗郭母遺體，死者家屬也低調到場配合相驗，郭母確切致命傷仍待相驗釐清。
