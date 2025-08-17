美籍男返美前遺失皮夾 北市捷警隊1小時助尋回

1名美籍22歲男子日前搭乘台北捷運時不慎遺失皮夾，因內有重要證件且即將返美，透過台北市警察局捷運警察隊通報並聯繫沿線車站人員協尋，在報案後約1小時就順利尋回。

捷運警察隊今天發布新聞稿表示，6月中接獲1名美籍男旅客報案，稱其前1天從北捷台北101/世貿站搭到公館站下車，但直到隔天才驚覺隨身攜帶的黑色皮夾遺失，內有現金新台幣約5000元、信用卡、學生證和重要證件等。

由於美籍男旅客即將返國，急需找回證件，捷警隊第二分隊警員袁志宏獲報後，先行確認其所提供資訊，隨即通報台北101/世貿站站務人員協尋，並聯繫沿線車站確認是否有民眾拾獲相關皮夾。

經多方聯繫後，警方獲知中正紀念堂站有民眾拾得和美籍男子所遺失相符的皮夾，研判美籍男子當時應是從淡水信義線在中正紀念堂站轉乘松山新店線時，不慎遺失皮夾。

捷警隨後陪同美籍男子前往中正紀念堂站詢問處，確認保管中的皮夾內容物均無短少後，協助他完成領回程序。從美籍男子報案後，捷警僅花約1小時就協助找回皮夾。

美籍男子見皮夾內物品完好無缺，燦笑感謝台灣警方的專業、迅速協助。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時應將隨身物品保持在視線範圍內並隨時留意，以防遺失。轉乘時因人潮較多，若不慎遺失物品，切勿慌張，應立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110報案，捷警將即刻前往提供協助。