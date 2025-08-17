快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭王姓婦人3天前開車在北宜公路，不慎墜落深谷，幸運獲救，昨晚卻因住家發生火災，90%嚴重燒燙傷，送醫不治。由於起火點是面積不到3坪的沙發，很快滅火，為何婦人沒有逃出？今天火災調查時，現場沒有油漬等汽油味，亦無可疑瓶罐，火調人員採取殘留物，釐清是否有助其它促燃劑。

位於三星鄉大洲一路2層樓農舍昨天下午5時許發生火警，根據調查，63歲王婦的丈夫當時在庭院操作割草機，聽到「爆炸聲」衝進屋內，救出妻子時已無心跳呼吸，全身嚴重傷燒。根據縣消防局火調科人員研判，客廳落地窗等玻璃沒有受損，婦人的先生聽到的「爆炸聲」應該是客廳60公分乘60公分的磁磚高溫爆裂。

警方及火調人員今天進入火場進行調查，婦人家中客廳陳設簡單，木質布料結構的長條沙發被燒毀、幾塊磁磚爆裂，全部面積不到3坪，「起火點接近沙發的下方」。

死亡女性正是3天前自行駕車到北宜公路散心，不慎墜落80公尺深谷獲救的王姓婦人，當時婦人奇蹟獲救上來時，夫妻兩人緊緊相擁，未料昨晚死於火災，丈夫也因救她時被濃煙嗆傷，送醫治療。

婦人的死因成謎，連警消人員感到疑點重重，從縣消防局5時許接獲王婦的丈夫報案到場到滅火，前後不到半小時很快就滅火，婦人為何沒有逃出來？

針對有人懷疑是否有助燃物自殺？但火調人員在現場未發現油漬，也沒有汽油瓶罐或打火機，無其它的可疑瓶罐，相關心員採集沙發被燒過的木質、布料及磁磚等殘留物，進一步釐清是否有其它的促燃劑。

警方及火調人員進入火場進行調查，火災全部面積不到3坪，現場沒有查到汽油等油漬物品其它的可疑瓶罐或打火機。圖／讀者提供
警方及火調人員進入火場進行調查，火災全部面積不到3坪，現場沒有查到汽油等油漬物品其它的可疑瓶罐或打火機。圖／讀者提供
死亡婦人的丈夫在救人時被濃煙嗆傷，送醫治療。圖／讀者提供
死亡婦人的丈夫在救人時被濃煙嗆傷，送醫治療。圖／讀者提供
三星鄉這棟2樓農舍發生火警，被燒死的婦人日前才因墜谷獲救，昨天傍晚她丈夫在庭院聽到「爆炸聲」衝進屋內，救出妻子時已無心跳呼吸，全身90%嚴重傷燒。圖／讀者提供
三星鄉這棟2樓農舍發生火警，被燒死的婦人日前才因墜谷獲救，昨天傍晚她丈夫在庭院聽到「爆炸聲」衝進屋內，救出妻子時已無心跳呼吸，全身90%嚴重傷燒。圖／讀者提供
警方及火調人員進入火場進行調查，木質布料結構的長沙發被燒毀、幾塊磁磚爆裂，全部面積不到3坪，研判「起火點接近沙發的下方」。圖／讀者提供
警方及火調人員進入火場進行調查，木質布料結構的長沙發被燒毀、幾塊磁磚爆裂，全部面積不到3坪，研判「起火點接近沙發的下方」。圖／讀者提供

丈夫 火災

延伸閱讀

中油：18日起汽油價格不調整 柴油降3角

維持亞鄰最低價！ 明日起汽油價格不調整、柴油調降0.3元

離奇死亡！婦人墜谷獲救3天後在家燒死 面積不到3坪…疑點重重

南橫一家五口墜谷…李男意外險400萬「1理由」恐遭拒、微型保險也領不到

相關新聞

土城七旬男殺害九旬母 警方連夜製作媳婦筆錄

新北市土城區昨天傍晚驚傳一名76歲的郭姓男子，在家持刀殺害自己93歲的老母，再朝要害自殘的人倫悲劇。外傳死者郭母與郭妻間...

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

宜蘭王姓婦人3天前開車在北宜公路，不慎墜落深谷，幸運獲救，昨晚卻因住家發生火災，90%嚴重燒燙傷，送醫不治。由於起火點是...

土城9旬婦遭兒亂刀砍死 檢警今相驗追查致命傷

新北市76歲郭男疑因與94歲母親長期不睦，昨天竟持刀猛砍母親多刀，郭男行凶後還割頸刺胸意圖自戕。警員到場後發現郭母已無呼...

東北角澳底金銀島 2女浮潛被浪帶離外礁 幸好漂流時被漁船救起

20多歲顏姓女子今午和友人到東北角澳底，被稱為金銀島的外礁浮潛時，被海浪帶離外礁並往海面漂流，警、消獲報前往救援時，2人...

台南白河山區夜景夯 警連2晚稽查改裝車 噪音逾100分貝

暑假進入後半段，台南山區夜景及觀星吸引大批遊客，但同時伴隨改裝車噪音與交通違規問題；南市警局白河分局近期接連2晚會同環保...

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

有駕駛人因尿急在嘉義縣道163線旁下車尿尿，結果收到嘉義縣環保局寄來的罰單，不單清晰拍到車牌，還擷取當事人疑路旁便溺畫面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。