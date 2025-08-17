婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

宜蘭王姓婦人3天前開車在北宜公路，不慎墜落深谷，幸運獲救，昨晚卻因住家發生火災，90%嚴重燒燙傷，送醫不治。由於起火點是面積不到3坪的沙發，很快滅火，為何婦人沒有逃出？今天火災調查時，現場沒有油漬等汽油味，亦無可疑瓶罐，火調人員採取殘留物，釐清是否有助其它促燃劑。

位於三星鄉大洲一路2層樓農舍昨天下午5時許發生火警，根據調查，63歲王婦的丈夫當時在庭院操作割草機，聽到「爆炸聲」衝進屋內，救出妻子時已無心跳呼吸，全身嚴重傷燒。根據縣消防局火調科人員研判，客廳落地窗等玻璃沒有受損，婦人的先生聽到的「爆炸聲」應該是客廳60公分乘60公分的磁磚高溫爆裂。

警方及火調人員今天進入火場進行調查，婦人家中客廳陳設簡單，木質布料結構的長條沙發被燒毀、幾塊磁磚爆裂，全部面積不到3坪，「起火點接近沙發的下方」。

死亡女性正是3天前自行駕車到北宜公路散心，不慎墜落80公尺深谷獲救的王姓婦人，當時婦人奇蹟獲救上來時，夫妻兩人緊緊相擁，未料昨晚死於火災，丈夫也因救她時被濃煙嗆傷，送醫治療。

婦人的死因成謎，連警消人員感到疑點重重，從縣消防局5時許接獲王婦的丈夫報案到場到滅火，前後不到半小時很快就滅火，婦人為何沒有逃出來？