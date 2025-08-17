土城七旬男殺害九旬母 警方連夜製作媳婦筆錄
新北市土城區昨天傍晚驚傳一名76歲的郭姓男子，在家持刀殺害自己93歲的老母，再朝要害自殘的人倫悲劇。外傳死者郭母與郭妻間的婆媳問題，是郭男行凶原因之一，據了解，警方昨晚已連夜完成郭妻筆錄，但郭妻僅還原自己目擊到的案發現場，並未透露婆媳間相處有何問題。
昨天傍晚5時許，郭男在行凶前與郭母激烈爭吵，憤而持水果刀追砍老母多刀，郭母當場失去呼吸心跳，緊急送往板橋亞東醫院急救仍不治。郭男殺母後也持刀朝自己頸部和胸部自戕，被送往土城長庚醫院急救，雖救回一命但因傷勢不輕，目前仍在加護病房觀察，無法接受警詢，警方另派員戒護。
據了解，死者郭母平時與兒子、媳婦、孫女同住在案發地土城延吉街公寓，但郭母長年與兒子感情不睦，外傳與媳婦間也有婆媳問題，讓夾在中間的兒子相當為難，母子關係更是為此雪上加霜。
案發當天下午，郭妻曾外出倒垃圾，鄰居看來毫無異樣，不料傍晚郭妻因天氣炎熱進入浴室洗澡，一走出浴室隨即看到丈夫跟婆婆雙雙倒臥血泊中，丈夫自戕後的刀子甚至還插在胸口，現場血流成河，嚇得她不敢靠近，於是衝出家門向鄰居呼救要求報警。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言