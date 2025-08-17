土城七旬男殺害九旬母 警方連夜製作媳婦筆錄

新北市土城區昨天傍晚驚傳一名76歲的郭姓男子，在家持刀殺害自己93歲的老母，再朝要害自殘的人倫悲劇。外傳死者郭母與郭妻間的婆媳問題，是郭男行凶原因之一，據了解，警方昨晚已連夜完成郭妻筆錄，但郭妻僅還原自己目擊到的案發現場，並未透露婆媳間相處有何問題。

昨天傍晚5時許，郭男在行凶前與郭母激烈爭吵，憤而持水果刀追砍老母多刀，郭母當場失去呼吸心跳，緊急送往板橋亞東醫院急救仍不治。郭男殺母後也持刀朝自己頸部和胸部自戕，被送往土城長庚醫院急救，雖救回一命但因傷勢不輕，目前仍在加護病房觀察，無法接受警詢，警方另派員戒護。

據了解，死者郭母平時與兒子、媳婦、孫女同住在案發地土城延吉街公寓，但郭母長年與兒子感情不睦，外傳與媳婦間也有婆媳問題，讓夾在中間的兒子相當為難，母子關係更是為此雪上加霜。