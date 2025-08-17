快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

土城七旬男殺害九旬母 警方連夜製作媳婦筆錄

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區昨天傍晚驚傳一名76歲的郭姓男子，在家持刀殺害自己93歲的老母，再朝要害自殘的人倫悲劇。外傳死者郭母與郭妻間的婆媳問題，是郭男行凶原因之一，據了解，警方昨晚已連夜完成郭妻筆錄，但郭妻僅還原自己目擊到的案發現場，並未透露婆媳間相處有何問題。

昨天傍晚5時許，郭男在行凶前與郭母激烈爭吵，憤而持水果刀追砍老母多刀，郭母當場失去呼吸心跳，緊急送往板橋亞東醫院急救仍不治。郭男殺母後也持刀朝自己頸部和胸部自戕，被送往土城長庚醫院急救，雖救回一命但因傷勢不輕，目前仍在加護病房觀察，無法接受警詢，警方另派員戒護。

據了解，死者郭母平時與兒子、媳婦、孫女同住在案發地土城延吉街公寓，但郭母長年與兒子感情不睦，外傳與媳婦間也有婆媳問題，讓夾在中間的兒子相當為難，母子關係更是為此雪上加霜。

案發當天下午，郭妻曾外出倒垃圾，鄰居看來毫無異樣，不料傍晚郭妻因天氣炎熱進入浴室洗澡，一走出浴室隨即看到丈夫跟婆婆雙雙倒臥血泊中，丈夫自戕後的刀子甚至還插在胸口，現場血流成河，嚇得她不敢靠近，於是衝出家門向鄰居呼救要求報警。

新北市土城區昨天驚傳七旬郭姓老翁持刀砍殺九旬老母再自戕的人倫悲劇，警方已漏夜製作郭妻筆錄。圖／聯合報系資料照片
新北市土城區昨天驚傳七旬郭姓老翁持刀砍殺九旬老母再自戕的人倫悲劇，警方已漏夜製作郭妻筆錄。圖／聯合報系資料照片

土城

延伸閱讀

影／看土城子弒母案 高大成：不執行死刑社會殺人案多了

土城人倫命案！妻洗完澡驚見「丈夫、婆婆倒臥血泊」 急衝出家求救

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

93歲婦曾被趕出門…新北土城逆子涉弒母悲劇 母親送醫不治

相關新聞

土城七旬男殺害九旬母 警方連夜製作媳婦筆錄

新北市土城區昨天傍晚驚傳一名76歲的郭姓男子，在家持刀殺害自己93歲的老母，再朝要害自殘的人倫悲劇。外傳死者郭母與郭妻間...

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

宜蘭王姓婦人3天前開車在北宜公路，不慎墜落深谷，幸運獲救，昨晚卻因住家發生火災，90%嚴重燒燙傷，送醫不治。由於起火點是...

土城9旬婦遭兒亂刀砍死 檢警今相驗追查致命傷

新北市76歲郭男疑因與94歲母親長期不睦，昨天竟持刀猛砍母親多刀，郭男行凶後還割頸刺胸意圖自戕。警員到場後發現郭母已無呼...

東北角澳底金銀島 2女浮潛被浪帶離外礁 幸好漂流時被漁船救起

20多歲顏姓女子今午和友人到東北角澳底，被稱為金銀島的外礁浮潛時，被海浪帶離外礁並往海面漂流，警、消獲報前往救援時，2人...

台南白河山區夜景夯 警連2晚稽查改裝車 噪音逾100分貝

暑假進入後半段，台南山區夜景及觀星吸引大批遊客，但同時伴隨改裝車噪音與交通違規問題；南市警局白河分局近期接連2晚會同環保...

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

有駕駛人因尿急在嘉義縣道163線旁下車尿尿，結果收到嘉義縣環保局寄來的罰單，不單清晰拍到車牌，還擷取當事人疑路旁便溺畫面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。