台南白河山區夜景夯 警連2晚稽查改裝車 噪音逾100分貝
暑假進入後半段，台南山區夜景及觀星吸引大批遊客，但同時伴隨改裝車噪音與交通違規問題；南市警局白河分局近期接連2晚會同環保局、新營監理站及交通大隊等，在市道175線關子嶺南寮路段設置聯合稽查站，共攔檢汽機車83輛，查獲違規、噪音及改裝涉不法案件達43件。
警方表示，16日深夜至17日凌晨稽查中，當場舉發無照駕駛、車輛燈光及安全設備改裝不符規定等違規13件；另有10輛汽車經噪音初篩疑慮，被現場檢測，其中4輛超標，甚至噪音值逾100分貝，後續將面臨裁罰與限期改善；另有14輛改裝車輛遭舉報移送環保局召回檢測，6件設備改裝不符則移送監理單位進一步檢驗。
環保局提醒，自今年起，機車排氣管改裝必須回歸原廠或使用環境部核准產品，並完成檢測與變更登記；違規者將依《道路交通管理處罰條例》第16條舉發；若汽機車噪音超標，依《噪音管制法》第26條，將處1800至3600元罰鍰，並須改善至檢驗合格。
白河分局長陳志埕則指出，白河及東山一帶山路多彎陡坡，夜間能見度低，且風雨過後路況更不穩定，提醒駕駛務必遵守速限、保持安全車距，避免事故發生，警方將持續透過路檢、巡察與機動測速等方式，維護山區交通秩序與居民安寧。
