男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

有駕駛人因尿急在嘉義縣道163線旁下車尿尿，結果收到嘉義縣環保局寄來的罰單，不單清晰拍到車牌，還擷取當事人疑路旁便溺畫面，照片被傳到社群媒體網路人，引來熱議「高畫質，連鳥都不放過！」、「人財兩失」、「還有特寫」、「我會笑死」、「他的姿勢大家都知道了」。嘉義縣環保局表示，隨地便溺的行為違反廢棄物清理法規定，最高可處6千元罰鍰。

有網友在社群媒體留言，「怎麼會有人路邊尿尿被抓」，並放上張用路人疑在路旁便溺遭嘉義縣環保局路口監視器拍下的罰單照片，照片中有名男子站姿在嘉163線與東西向快速道路間的排水溝疑似便溺，旁邊疑似他的白色貨車被標示車牌，尤其罰單照片還特寫放大擷圖男子疑便溺畫面。

照片引來網友熱議，「高畫質，連鳥都不放過！」、「人財兩失」、「剛好那台貨車就是車主」、「我會笑死」、「他的姿勢大家都知道了」、「下次尿尿記得，不要有牌」、「好貴的一泡尿」。