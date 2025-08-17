快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

外公帶孫攀南三段與女山友殞命 男童冷靜1舉動救了自己

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

70歲陳姓登山客帶著8歲外孫，與女山友攀登「南三段」丹大東郡橫斷，遇颱風受寒失溫，3人命在旦夕。據了解，為了求援，男童獨自上切找訊號，通報後在原地等待獲救，與搜救人員會合再赴外公及山友所在地，但2人已失去氣息。

據了解，陳姓登山客是攀登近300岳的資深登山嚮導，8歲外孫從小就陪著外公爬山，2歲就曾攀玉山，到現在8歲已累積60岳，在登山圈小有名氣；詹姓女山友是登山同好，同樣登山經驗豐富，不僅有200岳，也是特搜大隊義消成員。

而他們3人計畫縱走南三段，8日自花蓮瑞穗林道出發，原訂今天（17日）自南投信義東埔下山，不料12日行經可樂可樂安山時，遭遇楊柳颱風撲台，雖紮營避難，但因風雨猛烈、帳篷破損漏水，受困園地，更因體力消耗殆盡，導致失溫。

男童昨上午發現外公已失去意識，女山友也出現嚴重不適，同樣已經出現失溫的他拿阿公手機撥打112對外求援，空勤直升機下午趕赴可樂可樂安山，以落地救援方式將3人救出，但外公與女山友下山送醫急救後仍不治，男童則獲救倖存。

根據協助救援人員轉述，男童打電話對外救援，並非只是按按號碼，而是聰明冷靜的上切到較高處，尋找手機訊號較好的地方再打電話求救，通報位置後在原地等待搜救人員，因此獲救，接觸到搜救人員後就帶他們去外公和女山友所在地。

只不過，陳翁及女山友雖被成功救下山，但到院前均已失去生命跡象，經急救最終仍宣告不治；而男童則無明顯外傷，雖失溫、曬傷、脫水等狀況，但經醫師檢查，並提供食物補充營養及安撫情緒後，昨晚六時許，由家人帶回返家。

南三段16日傳山難，消防署特搜隊調遣直升機赴可樂可樂安山將3名待救者救下山。圖／擷取自「消防署特種搜救隊」臉書專頁
南三段16日傳山難，消防署特搜隊調遣直升機赴可樂可樂安山將3名待救者救下山。圖／擷取自「消防署特種搜救隊」臉書專頁

山友 楊柳颱風

延伸閱讀

中風急救零死角！ 奇美醫院「中風緊急應變護理師」掌握黃金救援時刻

南三段2死山難8歲童倖存…爺是近300岳資深嚮導 女山友是特搜義消

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

日男北海道登山遇熊…全力搏鬥後被拖入樹叢身亡 當局已封鎖羅臼岳

相關新聞

南三段2死山難8歲童倖存…爺是近300岳資深嚮導 女山友是特搜義消

70歲陳姓老翁帶著8歲外孫及女山友攀登南三段，遭遇颱風受困失溫，男童昨求援獲救，陳翁及女山友不治，引發討論。有山友認為，...

離奇死亡！婦人墜谷獲救3天後在家燒死 面積不到3坪…疑點重重

宜蘭王姓婦人3天前開車經過北宜公路時，不慎墜落80公尺深谷，幸運獲救，昨天傍晚卻因住家發生火災，被丈夫救出時已無心跳呼吸...

高雄轎車轉彎撞機車雙載父子 掀四輪和二輪支持者論戰…警曝肇因

張姓男子駕車昨天傍晚4時27分許行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的黃姓男子父子，險釀父子摔倒，幸僅黃男手腳...

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

有駕駛人因尿急在嘉義縣道163線旁下車尿尿，結果收到嘉義縣環保局寄來的罰單，不單清晰拍到車牌，還擷取當事人疑路旁便溺畫面...

外公帶孫攀南三段與女山友殞命 男童冷靜1舉動救了自己

70歲陳姓登山客帶著8歲外孫，與女山友攀登「南三段」丹大東郡橫斷，遇颱風受寒失溫，3人命在旦夕。據了解，為了求援，男童獨...

台中司機出包廚餘撒一地 2機車騎士閃不過犁田受傷

台中市陳姓司機今天凌晨駕駛廚餘回收車，行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，當時兩名機車騎士行經該處，閃避不及，滑倒受傷，警方獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。