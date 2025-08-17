外公帶孫攀南三段與女山友殞命 男童冷靜1舉動救了自己
70歲陳姓登山客帶著8歲外孫，與女山友攀登「南三段」丹大東郡橫斷，遇颱風受寒失溫，3人命在旦夕。據了解，為了求援，男童獨自上切找訊號，通報後在原地等待獲救，與搜救人員會合再赴外公及山友所在地，但2人已失去氣息。
據了解，陳姓登山客是攀登近300岳的資深登山嚮導，8歲外孫從小就陪著外公爬山，2歲就曾攀玉山，到現在8歲已累積60岳，在登山圈小有名氣；詹姓女山友是登山同好，同樣登山經驗豐富，不僅有200岳，也是特搜大隊義消成員。
而他們3人計畫縱走南三段，8日自花蓮瑞穗林道出發，原訂今天（17日）自南投信義東埔下山，不料12日行經可樂可樂安山時，遭遇楊柳颱風撲台，雖紮營避難，但因風雨猛烈、帳篷破損漏水，受困園地，更因體力消耗殆盡，導致失溫。
男童昨上午發現外公已失去意識，女山友也出現嚴重不適，同樣已經出現失溫的他拿阿公手機撥打112對外求援，空勤直升機下午趕赴可樂可樂安山，以落地救援方式將3人救出，但外公與女山友下山送醫急救後仍不治，男童則獲救倖存。
根據協助救援人員轉述，男童打電話對外救援，並非只是按按號碼，而是聰明冷靜的上切到較高處，尋找手機訊號較好的地方再打電話求救，通報位置後在原地等待搜救人員，因此獲救，接觸到搜救人員後就帶他們去外公和女山友所在地。
只不過，陳翁及女山友雖被成功救下山，但到院前均已失去生命跡象，經急救最終仍宣告不治；而男童則無明顯外傷，雖失溫、曬傷、脫水等狀況，但經醫師檢查，並提供食物補充營養及安撫情緒後，昨晚六時許，由家人帶回返家。
