影／男子醉倒在超商 不肯說出身分證字號 警查出他的隱情

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

連姓男子在新北市瑞芳區1間超商內，疑喝醉後倒在店內。員警前往處理時，原本以為是要協助路倒者返家或就醫，結果發現連男尚能答話，但不肯透露身分證字號，查詢發現他是洗錢案通緝犯，戒護就醫後帶回調查，並解送基隆地檢署歸案。

瑞芳警分局今天表示，瑞芳派出所昨天上午10時許接獲通報，逢甲路和瑞芳街口的超商內，有男子酒醉，倒在店內干擾店家營業。巡佐蕭尊仁、警員顏士翔和實習生林裕凱前往處理，並通報「119」派遣救護人員協助送醫。

林裕凱詢問年近50歲連男個人資料，以便查對身分，並通知他的家屬到醫院照顧他，但連男願意說出姓名，卻不肯說出身分證字號，加上神情有異，以警用系統查詢，發現他因涉犯洗錢防制制法，被基隆地檢署發布通緝。

員警當場將他逮捕，戒護前往八堵台灣礦工就醫，醫護檢查並無明顯外傷，單純只是酒醉，並無大礙，隨後帶回警局製作筆錄後，解送地檢署歸案。

瑞芳警分局肯定同仁在日常勤務中，無論巡邏、服務或救護都保持高度戒備，並憑籍著專業警覺與迅速反應，逮捕到通緝犯。

連男醉倒在新北市瑞芳1間超商內，員警前往協助時，發現他是洗錢案通緝犯，戒護就醫後，解送基隆地檢署歸案。記者邱瑞杰／翻攝
