通緝犯酒醉倒超商 新北瑞芳警實習生識破逮捕

中央社／ 新北17日電

連姓男子昨天酒醉倒臥在新北市瑞芳區超商內，警專實習生林裕凱前往協助時，發現連男眼神閃躲，且不願告知身分證字號，經查詢後，發現連男為通緝犯，將連男逮捕解送歸案。

瑞芳警分局昨天上午10時許接獲通報，指男子酒醉倒臥在逢甲路超商內，立即派遣巡佐蕭尊仁、警員顏士翔及林裕凱趕赴現場，林裕凱查驗身分時男子眼神閃躲，且不願告知身分證字號。

林裕凱以M-Police系統比對後，發現連男（49歲）涉嫌違反洗錢防制法，已被基隆地檢署發布通緝，警方隨即通知救護人員送醫檢查，經醫護評估無明顯外傷後，立即依法逮捕連男解送歸案。

瑞芳警分局今天表示，警方在日常勤務中無論巡邏、服務或救護，都會保持高度戒備，這次行動再次展現「專業警覺」與「迅速反應」，讓通緝犯無所遁形。

通緝 瑞芳 林裕凱

