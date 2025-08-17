通緝犯酒醉倒超商 新北瑞芳警實習生識破逮捕
連姓男子昨天酒醉倒臥在新北市瑞芳區超商內，警專實習生林裕凱前往協助時，發現連男眼神閃躲，且不願告知身分證字號，經查詢後，發現連男為通緝犯，將連男逮捕解送歸案。
瑞芳警分局昨天上午10時許接獲通報，指男子酒醉倒臥在逢甲路超商內，立即派遣巡佐蕭尊仁、警員顏士翔及林裕凱趕赴現場，林裕凱查驗身分時男子眼神閃躲，且不願告知身分證字號。
林裕凱以M-Police系統比對後，發現連男（49歲）涉嫌違反洗錢防制法，已被基隆地檢署發布通緝，警方隨即通知救護人員送醫檢查，經醫護評估無明顯外傷後，立即依法逮捕連男解送歸案。
瑞芳警分局今天表示，警方在日常勤務中無論巡邏、服務或救護，都會保持高度戒備，這次行動再次展現「專業警覺」與「迅速反應」，讓通緝犯無所遁形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言