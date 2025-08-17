快訊

高雄轎車轉彎撞機車雙載父子 掀四輪和二輪支持者論戰…警曝肇因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子駕車昨天傍晚4時27分許行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的黃姓男子父子，險釀父子摔倒，幸僅黃男手腳輕傷；事發影片被PO上網，掀網友論戰，四輪和二輪各有支持者，警方指張疑未及時打方向燈肇禍，肇責待釐清。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，貼文指「四輪大爺就是右轉燈打了直接彎，才不管右邊有沒有車。」影片中只見一輛紅色轎車在左營區明誠二路欲右轉富民路時，擦撞直行一對機車雙載的父子，險些造成父子摔車，所幸父親穩住。

影片引起網友論戰，有網友附和原PO挺機車批轎車駕駛「還沒到十字路口前，就要打方向燈靠右了，開到十字路口才想到要右轉，不打方向燈，又不先看右後方來車，不停看就直接擠過去」、「駕駛到路口才打方向燈」。

挺四輪轎車的網友則指，「兩輪大爺要在路口超車啊」、「機車本來在汽車後方，汽車減速後，機車又要從右側超車」、「一個車道一台車，二輪大爺很難理解」、「這根本白目機車，看到方向燈就又往右鑽想要右側超車。」

轄區左營警分局指出，這起事故發生在昨天傍晚4時27分，經調查，當時張姓男子（40歲）駕車沿明誠二路東往西行進，於右轉時未打方向燈偏右行駛，不慎與同向直行的黃姓男子（36歲）機車發生碰撞，所幸黃男和後方的兒子未摔車，事故造成黃男四肢輕微擦挫傷，自行就醫。

警方指出，張、黃二人經酒測，均無飲酒情事。初步研判張男駕車轉彎疑未打方向燈行為，違反道路交通管理處罰條例第42條「未依規定使用燈光」，可處1200元以上3600元以下罰鍰；詳細肇責由交通大隊分析釐清。

張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，所幸僅騎士受輕傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，所幸僅騎士受輕傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，網友各挺四輪和二輪論戰。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，網友各挺四輪和二輪論戰。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，網友各挺四輪和二輪論戰。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，網友各挺四輪和二輪論戰。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，所幸僅騎士受輕傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，所幸僅騎士受輕傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，網友各挺四輪和二輪論戰。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
張姓男子駕車昨天傍晚行經高市明誠二路右轉富民路，撞上直行騎機車雙載的父子，網友各挺四輪和二輪論戰。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

影片

