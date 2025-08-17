分局第一人！桃園勇警屢見奇功 獲「琉璃關公獎」

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園警察分局埔子派出所王孝慈警員從警期間認真積極，不只揪出百萬木製品的竊嫌，就連下班溜愛犬，也不耽誤他抓嫌犯，屢建奇功破獲多起重大案件，昨榮獲警察局頒發「琉璃關公獎」，也是桃園分局第一位獲得琉璃關公獎。

關公獎共分為3個等級，初級為紅黑關公獎，分別代表勤務優異的紅關公獎、破獲重大刑案的黑關公獎，員警有重大優異事蹟可獲頒1座紅或黑關公獎；中級則為銅關公獎，獲頒紅黑關公獎合計達6座，頒發1座銅關公獎；高級則是琉璃關公獎，紅黑關公獎累積達12座，才能獲得頒發「琉璃關公獎」殊榮。

警員王孝慈來自台南，求學期間只要遇到有同學被無理欺負，富有正義感的他總會出面打抱不平，學生時期便以從警為職志，因此畢業後報考2014年警察人員特考班，順利進入警校受訓，2016年畢業後分發至桃園分局埔子所服務。

王孝慈秉持除暴安民的初衷，偵辦追緝犯罪態度積極，連下班遛狗都能憑藉其敏銳觀察，協助同仁逮捕搶奪嫌犯。2022年2月王孝慈偵破百萬木製蒐藏品竊盜案，為被害人追回遭竊的珍藏木製藝品，獲頒發第1座黑關公獎，之後陸續破獲人蛇集團，解救即將被誘騙出國的被害人；逮捕詐騙車手向上溯源瓦解詐騙集團；追捕通緝嫌犯，遭嫌犯駕車衝撞受傷仍奮勇破窗將其逮捕，戰績滿滿。

王孝慈2年多即獲頒12座紅黑關公獎，警察局核定頒發「琉璃關公獎」殊榮實至名歸，也是桃園分局同仁獲頒贈的第1座「琉璃關公獎」。分局長王智民表示，所有同仁與有榮焉，勉勵大家將王孝慈作為楷模，以民為親、盡忠職守，莫忘除暴安良維護正義的從警初心。

桃園警分局埔子派出所警員王孝慈從警期間認真積極，屢建奇功破獲多起重大案件，榮獲警察局頒發「琉璃關公獎」。記者周嘉茹／翻攝
