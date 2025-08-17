聽新聞
南三段2死山難8歲童倖存…爺是近300岳資深嚮導 女山友是特搜義消
70歲陳姓老翁帶著8歲外孫及女山友攀登南三段，遭遇颱風受困失溫，男童昨求援獲救，陳翁及女山友不治，引發討論。有山友認為，該山難是經驗不足所致；但也有山友指出，陳是攀登近300岳的高山嚮導，女山友則是有200岳的特搜義消，男童更是2歲就登玉山且60岳登山經驗，推測是天氣變化太快才釀意外。
據了解，陳翁3人8日從花蓮瑞穗林道出發，計畫縱走南三段，原訂今自南投信義東埔下山。不料12日行經可樂可樂安山時，遭遇颱風楊柳襲台，雖紮營避難，但風雨猛烈且帳篷破損漏水，體力消耗殆盡，導致失溫。男童昨日上午發現外公及女山友身體嚴重不適，打112求援，但由直升機救下山送醫急救，2人不治。
而因「南三段」丹大東郡橫斷路線，全程約100多公里，是攀登高山天數最多、路程最遙遠且艱困的路線，堪稱是台灣山岳界的¬「終極登山路線」，昨發生2名長輩帶8歲孫登山2死事故，引發登山界討論；有人質疑把登山當郊遊才造成憾事，但有人指出，該團成員都是經歷豐富，並非當郊遊，而是天氣釀禍。
臉書社團「登山通報站」、「靠北登山大小事」等均在熱議該起山難，山友討論該登山團成員，紛留言指出，該名阿公是即將300岳的高山嚮導，女山友也是200月以上的山友，小朋友也有60岳以上，是天氣意外造成；也有人指該男童常跟外公登山，2歲就自己爬玉山；此外有親友在臉書哀悼女山友，指她是特搜義消。
但有不少人認為該起山難發生主因在於輕忽天氣變化，畢竟7日就已有颱風預報跟路徑，確認颱風會襲台，8日進山就是會碰上颱風；也有人再次提醒山友要謹記333法則，並帶妥避免失溫的求生帶及求生毯；也有人重申呼籲，留守人機制很重要，尤其多天數，否則外界難以及時掌握狀況，等到事故發生往往已陷險境。
