離奇死亡！婦人墜谷獲救3天後在家燒死 面積不到3坪…疑點重重

宜蘭王姓婦人3天前開車經過北宜公路時，不慎墜落80公尺深谷，幸運獲救，昨天傍晚卻因住家發生火災，被丈夫救出時已無心跳呼吸，送醫不治。由於起火點是沙發，面積不到3坪，這麼小的燒毀面積怎麼會燒死人？為何婦人無逃跑動作？死因疑點重重。

這棟位於三星鄉大洲一路2層樓農舍昨天下午5時許發生火警，屋內住了一對60幾歲夫妻，消防獲報是2樓濃煙竄出、1樓疑似有火；5時17分救災人車抵達時，63歲婦人已經被丈夫救出，但無生命徵象OHCA，濃煙嗆傷的丈夫正在對婦人實施CPR，兩人都送醫，王婦傷重不治。

前後不到半小時，5時27分火勢撲滅，消防人員進屋發現起火地點疑似在沙發，燃燒面積只有9平方公尺，不到3坪，沒有安裝住警器。

從死者的姓名及住址發現，死亡婦人正是3天前，自行駕車到北宜公路散心，卻不慎墜落80公尺深谷獲救的王姓婦人，當時婦人奇蹟獲救上來時，兩人緊緊相擁，未料昨晚死於火災，時間十分巧合及意外。

不過，婦人死因讓人猜疑，連警消人員感到疑點重重。因為從消防獲報到場到滅火，前後不到半小時，很快就滅火，現場火警面積不到3坪，為何沒有逃出來？