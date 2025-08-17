聽新聞
0:00 / 0:00
離奇死亡！婦人墜谷獲救3天後在家燒死 面積不到3坪…疑點重重
宜蘭王姓婦人3天前開車經過北宜公路時，不慎墜落80公尺深谷，幸運獲救，昨天傍晚卻因住家發生火災，被丈夫救出時已無心跳呼吸，送醫不治。由於起火點是沙發，面積不到3坪，這麼小的燒毀面積怎麼會燒死人？為何婦人無逃跑動作？死因疑點重重。
這棟位於三星鄉大洲一路2層樓農舍昨天下午5時許發生火警，屋內住了一對60幾歲夫妻，消防獲報是2樓濃煙竄出、1樓疑似有火；5時17分救災人車抵達時，63歲婦人已經被丈夫救出，但無生命徵象OHCA，濃煙嗆傷的丈夫正在對婦人實施CPR，兩人都送醫，王婦傷重不治。
前後不到半小時，5時27分火勢撲滅，消防人員進屋發現起火地點疑似在沙發，燃燒面積只有9平方公尺，不到3坪，沒有安裝住警器。
從死者的姓名及住址發現，死亡婦人正是3天前，自行駕車到北宜公路散心，卻不慎墜落80公尺深谷獲救的王姓婦人，當時婦人奇蹟獲救上來時，兩人緊緊相擁，未料昨晚死於火災，時間十分巧合及意外。
不過，婦人死因讓人猜疑，連警消人員感到疑點重重。因為從消防獲報到場到滅火，前後不到半小時，很快就滅火，現場火警面積不到3坪，為何沒有逃出來？
據了解，這對夫妻的子女都在國外，婦人的丈夫悲傷過度，尚未製作筆錄，消防局火調科今天勘驗火場，針對起火原因進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言