台中司機出包廚餘撒一地 2機車騎士閃不過犁田受傷

台中市陳姓司機今天凌晨駕駛廚餘回收車，行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，當時兩名機車騎士行經該處，閃避不及，滑倒受傷，警方獲報後，依法告發，最高可罰1萬8000元。

第五警分局在今天凌晨3時13分許接獲報案，北屯區文心路四段有交通事故。經查，當時七旬陳姓司機駕駛廚餘回收車，因廚餘桶掉落，加上桶內有廚餘，灑落地面，陳翁下車處理。

期間許女（31歲）、藍男（28歲）騎機車經過該處，不慎打滑而受有擦挫傷，均由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。

3名駕駛經警方酒測，都無酒精反應，詳細肇事原因將由相關單位進一步分析釐清，初判是貨物未捆妥釀禍，將依違反道交條例告發。