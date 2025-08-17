快訊

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

Swatch瞇瞇眼宣傳照遭控「辱華」 緊急道歉、撤照

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中司機出包廚餘撒一地 2機車騎士閃不過犁田受傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓司機今天凌晨駕駛廚餘回收車，行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，當時兩名機車騎士行經該處，閃避不及，滑倒受傷，警方獲報後，依法告發，最高可罰1萬8000元。

第五警分局在今天凌晨3時13分許接獲報案，北屯區文心路四段有交通事故。經查，當時七旬陳姓司機駕駛廚餘回收車，因廚餘桶掉落，加上桶內有廚餘，灑落地面，陳翁下車處理。

期間許女（31歲）、藍男（28歲）騎機車經過該處，不慎打滑而受有擦挫傷，均由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。

3名駕駛經警方酒測，都無酒精反應，詳細肇事原因將由相關單位進一步分析釐清，初判是貨物未捆妥釀禍，將依違反道交條例告發。

警方呼籲，駕駛人裝載物品時務必確實關閉貨斗，避免行車中物品掉落造成用路人危險，違者將依道交條例第30條第1項第2款，處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行，倘因而致人受傷，將依同條第3項吊扣駕駛執照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

台中市陳姓司機今天凌晨駕駛貨車行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，釀兩機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓司機今天凌晨駕駛貨車行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，釀兩機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓司機今天凌晨駕駛貨車行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，釀兩機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓司機今天凌晨駕駛貨車行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，釀兩機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓司機今天凌晨駕駛貨車行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，釀兩機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓司機今天凌晨駕駛貨車行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，釀兩機車騎士受傷。記者陳宏睿／翻攝

廚餘 交通事故 中國醫藥大學

延伸閱讀

一堆人搞錯！魚刺、骨頭是「廚餘還垃圾」？環保局公布正解

影／老牌滷肉飯店遭爆成「米奇妙妙屋」 高雄衛生局出手稽查

雲林每月廚餘回收量近千噸 今辦惜食料理比賽促進廚餘減少

不一定要花大錢買堆肥才長得好 5種常見廚餘有助園藝作物生長

相關新聞

南三段2死山難8歲童倖存…爺是近300岳資深嚮導 女山友是特搜義消

70歲陳姓老翁帶著8歲外孫及女山友攀登南三段，遭遇颱風受困失溫，男童昨求援獲救，陳翁及女山友不治，引發討論。有山友認為，...

離奇死亡！婦人墜谷獲救3天後在家燒死 面積不到3坪…疑點重重

宜蘭王姓婦人3天前開車經過北宜公路時，不慎墜落80公尺深谷，幸運獲救，昨天傍晚卻因住家發生火災，被丈夫救出時已無心跳呼吸...

東港男向父母討錢不成竟暴走持瓦斯桶、刀子要挾與警對峙2小時

驚險！屏東縣35歲蔡姓男子昨天晚間跟雙親討錢不成，竟持刀、瓦斯桶要脅，情緒失控暴走，警方獲報後，派出10多名警力到場，雙...

新北女背包鬆脫鈔票沿路飛 汐止新台五路滿地千元鈔騎士停車忙撿錢

新北市劉姓婦人昨傍晚騎車行經汐止區時，因背包鬆脫導致約1萬7千元現金四處紛飛，但劉婦卻渾然不知。路過騎士見狀紛紛停車撿錢...

台中司機出包廚餘撒一地 2機車騎士閃不過犁田受傷

台中市陳姓司機今天凌晨駕駛廚餘回收車，行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，當時兩名機車騎士行經該處，閃避不及，滑倒受傷，警方獲...

陌生男潛入汽車偷鑰匙 女車主警覺返回發現感謝帥警查緝

屏東縣潮州鎮林姓女子15日晚將汽車停在潮州火車站旁停車場，陌生中年男子疑趁車門未上鎖空檔闖入，林女察覺有異返回，陌生男竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。