聽新聞
0:00 / 0:00
台中司機出包廚餘撒一地 2機車騎士閃不過犁田受傷
台中市陳姓司機今天凌晨駕駛廚餘回收車，行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，當時兩名機車騎士行經該處，閃避不及，滑倒受傷，警方獲報後，依法告發，最高可罰1萬8000元。
第五警分局在今天凌晨3時13分許接獲報案，北屯區文心路四段有交通事故。經查，當時七旬陳姓司機駕駛廚餘回收車，因廚餘桶掉落，加上桶內有廚餘，灑落地面，陳翁下車處理。
期間許女（31歲）、藍男（28歲）騎機車經過該處，不慎打滑而受有擦挫傷，均由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。
3名駕駛經警方酒測，都無酒精反應，詳細肇事原因將由相關單位進一步分析釐清，初判是貨物未捆妥釀禍，將依違反道交條例告發。
警方呼籲，駕駛人裝載物品時務必確實關閉貨斗，避免行車中物品掉落造成用路人危險，違者將依道交條例第30條第1項第2款，處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行，倘因而致人受傷，將依同條第3項吊扣駕駛執照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言