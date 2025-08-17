快訊

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

高雄Uber女司機投資虛擬貨幣遭詐上百萬 帶30萬假鈔逮男女車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭詐團以假投資手法誘騙，連車子都拿去銀行抵押，陸續被騙走上百萬，因想出金無法領始知受騙報警；李女和林園警分局警方聯手，在Uber車上面交先逮女車手，再逮男監控手，2人均遭法院收押。

林園警分局指出，35歲的李姓女子從事Uber司機，因四處辛苦開車奔波載客，想投資虛擬貨幣多賺一些錢，沒料，卻落入詐團假投資陷阱，陸續面交數10萬元，連引以維生的車子都拿去貸款，被騙走上百萬元。

後李女想出金獲利，詐團又要求再匯款，李女才發現不對勁才向林園警分局忠義派出所報案；警方和李女聯手計誘車手出面面交。

8月7日上午11時，李女帶30萬假鈔開著Uber前往大樹區溪埔路某超商前面交地點，邱姓女子（54歲）出現，坐上李女的車子，接獲30萬元假鈔後，埋伏員警隨即上車逮人。

警方並在超商附近逮捕監控手標姓男子（22歲），起獲現金28萬5200元、偽造工作證、收據及作案手機等證物，將邱、標2人帶回查辦。

警方查出邱、標2人均是台中人，兩人相互不認識，因無業為了賺外快當車手；警詢後被依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准。

從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘逮男女車手，起初28萬餘元現鈔及假工作證。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘逮男女車手，起初28萬餘元現鈔及假工作證。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘在車上逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘在車上逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘先逮女車手，再逮男監控手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘先逮女車手，再逮男監控手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘在車上面交假鈔30萬時逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘在車上面交假鈔30萬時逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘逮男女車手，起初28萬餘元現鈔及假工作證。記者石秀華／翻攝
從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭騙上百萬，和林園警分局警方計誘逮男女車手，起初28萬餘元現鈔及假工作證。記者石秀華／翻攝

Uber 詐團 虛擬貨幣

延伸閱讀

高雄「大港閱冰」冰品嘉年華登場 陳其邁：吃冰就是要到高雄

年產700個詐團假投資網站詐騙億元 台美合作查獲工程師集團

Uber看好自動駕駛計程車前景　洽談籌資拓展業務

苗可麗突襲開罵動力火車 Uber快閃鬧劇笑翻大稻埕夏日節

相關新聞

東港男向父母討錢不成竟暴走持瓦斯桶、刀子要挾與警對峙2小時

驚險！屏東縣35歲蔡姓男子昨天晚間跟雙親討錢不成，竟持刀、瓦斯桶要脅，情緒失控暴走，警方獲報後，派出10多名警力到場，雙...

新北女背包鬆脫鈔票沿路飛 汐止新台五路滿地千元鈔騎士停車忙撿錢

新北市劉姓婦人昨傍晚騎車行經汐止區時，因背包鬆脫導致約1萬7千元現金四處紛飛，但劉婦卻渾然不知。路過騎士見狀紛紛停車撿錢...

台中司機出包廚餘撒一地 2機車騎士閃不過犁田受傷

台中市陳姓司機今天凌晨駕駛廚餘回收車，行經北屯區時，廚餘桶掉落路面，當時兩名機車騎士行經該處，閃避不及，滑倒受傷，警方獲...

高雄Uber女司機投資虛擬貨幣遭詐上百萬 帶30萬假鈔逮男女車手

從事Uber司機的李姓女子落入虛擬貨幣投資陷阱，遭詐團以假投資手法誘騙，連車子都拿去銀行抵押，陸續被騙走上百萬，因想出金...

陌生男潛入汽車偷鑰匙 女車主警覺返回發現感謝帥警查緝

屏東縣潮州鎮林姓女子15日晚將汽車停在潮州火車站旁停車場，陌生中年男子疑趁車門未上鎖空檔闖入，林女察覺有異返回，陌生男竟...

中和頂樓加蓋竄出大量濃煙 油鍋起火釀災7旬婦遭燙傷

新北市中和區信義街1棟6層樓公寓今天上午8時許竄出濃煙，新北消防局派遣大批人車前往灌救，發現是頂樓後側廚房油鍋起火，70...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。