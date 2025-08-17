陌生男潛入汽車偷鑰匙 女車主警覺返回發現感謝帥警查緝

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮林姓女子15日晚將汽車停在潮州火車站旁停車場，陌生中年男子疑趁車門未上鎖空檔闖入，林女察覺有異返回，陌生男竟坐後座偷走車內一串鑰匙逃逸，林女報案，最後找回鑰匙，林女感謝警方幫忙直到16日凌晨2時半警方還傳訊說明案情進度，很感動。

潮州警分局指出，本月15日晚間9時50分接獲報案，林女將汽車停在潮州火車站旁停車場，下車時，一名中年男子疑趁車門還沒上鎖就闖入車內，林女發現異狀返回查看，陌生男子坐在後座，陌生男子見狀後在車內偷走一串鑰匙後，就徒步逃走。

林女將事發經過發文Po在threads，感謝警方處理過程，林女發文寫著，因為鑰匙有綁Airtag，後循著定位開始找尋，警察也載她一起找（岔題一下 三個來的警察 都很帥...），但那邊太多暗巷了，所以晚上視野不好 找不到」。

林女發文寫道，警察很熱心的繼續幫她找了好幾個小時，因為鑑識的也來了，所警察也先送她回去。由於附近監視器都是私人的，要寫公文才能調閱，所以她將Air tag的定位分享給警方；林女也發文感謝警方幫忙，將警方凌晨兩點傳來的訊息電話儲存為「非常勇敢又善良的警察」，寫著潮州警察超認真，到凌晨兩點都還在加強巡邏，超級感動。

警方指出，後來透過Air tag的定位找到被丟棄鑰匙，交給被害人。警方調閱周邊監視器鎖定轄內一名竊盜犯，查緝中，警方加強周邊巡邏。

潮州警分局提醒，民眾離開車輛時務必確認車門已上鎖，避免不肖人士有機可乘；如遇可疑人員，請立即撥打110報案。

警方獲報到場處理仔細聽取被害人說明經過。記者劉星君／翻攝
警方獲報到場處理仔細聽取被害人說明經過。記者劉星君／翻攝
潮州警分局張姓員警是受理這起竊案的員警之一。記者劉星君／翻攝
潮州警分局張姓員警是受理這起竊案的員警之一。記者劉星君／翻攝

