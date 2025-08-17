聽新聞
恐怖情人！新北男求復合遭拒怒揮拳 妙齡女水晶體噴出險失明
新北市中和區24歲李女12日遭鄭姓前男友毆打左眼遭重擊血流如注，緊急送醫開刀發現左眼水晶體脫落。中和警14日獲報協助向法院聲請緊急保護令。因鄭男仍持續騷擾，警方昨天拘提鄭男依家暴及重傷害送辦並建請羈押，檢察官複訊後3萬交保。
中和警方14日下午接獲李女報案表示，12日晚間8時許在租屋處遭鄭姓前男友毆打，造成後腦及左眼受傷，送醫後驚見眼球破裂，緊急開刀後發現水晶體脫落恐視力受損。
據了解，李女與鄭男交往後多次遭鄭男毆打，李女苦不堪言日前向鄭男提出分手，但鄭男仍持續央求復合。12日晚間鄭男至李女位於中和租屋處再度提出復合，不料鄭男疑似遭拒後竟情緒失控，出拳重擊李女頭部及臉部，李女左眼被打頓時血流如注痛得趕緊就醫。
醫師經診斷發現李女左眼球水晶體破裂，緊急開刀後視力仍受損，14日憤而至警局對鄭男提告。中和警獲報經評估被害人受暴情形，於15日協助李女向新北地方法院聲請核發緊急保護令。不料事發後鄭男仍持續騷擾李女，警方昨天持拘票至鄭男位於蘆洲區住處將他拘提到案，詢後依家庭暴力防治法及重傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦並建請羈押，檢察官複訊後3萬元交保。
