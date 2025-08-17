恐怖情人！新北男求復合遭拒怒揮拳 妙齡女水晶體噴出險失明

新北市中和區24歲李女12日遭鄭姓前男友毆打左眼遭重擊血流如注，緊急送醫開刀發現左眼水晶體脫落。中和警14日獲報協助向法院聲請緊急保護令。因鄭男仍持續騷擾，警方昨天拘提鄭男依家暴及重傷害送辦並建請羈押，檢察官複訊後3萬交保。

中和警方14日下午接獲李女報案表示，12日晚間8時許在租屋處遭鄭姓前男友毆打，造成後腦及左眼受傷，送醫後驚見眼球破裂，緊急開刀後發現水晶體脫落恐視力受損。

據了解，李女與鄭男交往後多次遭鄭男毆打，李女苦不堪言日前向鄭男提出分手，但鄭男仍持續央求復合。12日晚間鄭男至李女位於中和租屋處再度提出復合，不料鄭男疑似遭拒後竟情緒失控，出拳重擊李女頭部及臉部，李女左眼被打頓時血流如注痛得趕緊就醫。