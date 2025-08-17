女騎士騎機車安全帽未扣好邊騎車邊吸菸 警攔查竟是酒駕
台中市東勢警分局昨天進行環、警、監聯合稽查噪音改裝車輛暨取締酒後駕車、防制危險駕車等專案勤務，員警見一名女騎士騎機車時安全帽未扣妥，邊騎車邊吸菸，當場攔查發現她全身酒味，果然酒測值超過法定標準值，依公共危險罪嫌移送法辦，安全帽沒戴好罰500元。
為維護山城民眾居住安寧及其他用路人往來安全，東勢警分局和中市政府環保局、交通部公路局台中區監理所等權責單位配合，昨天專案鎖定改裝汽車及紅、黃牌重型機車車友時常群聚跑山的台中市新社區中93線路段，進行環、警、監聯合稽查噪音改裝車輛暨取締酒後駕車、防制危險駕車等專案勤務，加強取締噪音改裝車輛、酒後駕車及危險駕車等違規。
過程中攔查疑似改裝車輛17輛，逐一實施噪音檢測，不合格者1輛，另經二次改裝者計有2輛，均由環保局人員當場依噪音管制法相關規定開罰，罰鍰金額共9000元；實施排氣檢驗則共8輛，不合格者有1輛，另依據空氣汙染防制法告發，罰鍰金額1500元。
專案勤務執行期間，員警看到一名女騎士騎機車時安全帽扣未扣妥，邊騎車邊吸菸，當場攔查，攔查過程中竟發現女騎士滿身酒味，實施酒測，酒測值超過法定標準值，依公共危險罪嫌移送法辦，安全帽未戴妥，開罰500元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
