東港男向父母討錢不成竟暴走持瓦斯桶、刀子要挾與警對峙2小時

驚險！屏東縣35歲蔡姓男子昨天晚間跟雙親討錢不成，竟持刀、瓦斯桶要脅，情緒失控暴走，警方獲報後，派出10多名警力到場，雙方從屋外僵持到屋內，對峙約2小時，最後在屋內4樓頂時，趁機將蔡男制伏，隨即強制送醫，後續將蔡男依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局昨16日晚間7時50分接獲報案，東港鎮鎮海路段蔡姓男子由於跟父母親要錢不成，持瓦斯桶要脅，住家巷弄是死巷，無路可逃、之後又持開山刀逃到屋內。蔡男情緒失控暴走，屋內亂摔東西，還從屋內3樓跑到4樓，對峙過程驚險，警方增派人手，派出所出動12名，偵查隊3人，共15名警力到場，消防人員也現場待命。

最後雙方在4樓對峙時，在蔡男父親勸說下「把刀子放下」，眾多警力趁機一擁而上，將蔡男壓制在地，結束兩小時對峙，晚間9時50分將蔡男強制送醫，現場查獲一把開山刀。