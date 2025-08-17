聽新聞
新北女背包鬆脫鈔票沿路飛 汐止新台五路滿地千元鈔騎士停車忙撿錢
新北市劉姓婦人昨傍晚騎車行經汐止區時，因背包鬆脫導致約1萬7千元現金四處紛飛，但劉婦卻渾然不知。路過騎士見狀紛紛停車撿錢，有好心騎士追上提醒後劉婦才趕緊報警。汐止警獲報協助調閱監視器，並呼籲撿到錢的民眾將錢送到派出所。
有網友昨天傍晚在臉書社團汐止集團發文：「剛剛在新台五路上往汐止方向，看到很多千元大鈔在飛，有掉錢的趕緊報警囉！很多機車騎士停車在撿了。」貼文一出引起許多民眾熱議，還有網友留言：「可惡，太晚看到了。」，也有網友提醒：「侵占遺失物不是開玩笑的」、「很多千元大鈔，起碼幾萬元了，掉錢的人一定很著急，撿到錢者，應該送去派出所。」
據了解，掉錢的劉姓婦人昨天傍晚騎機車行經汐止區新台五路往汐止方向時，因背包磁扣鬆脫導致1萬7千元現金飛出，大量鈔票在馬路上隨風飄揚，但調錢的劉婦卻渾然不知，直到好心騎士發現後追上提醒，劉婦才趕緊報警。汐止警獲報後已調閱監視器，協助劉婦追回遺失的現金。警方呼籲撿到錢的民眾應將錢送到派出所，否則恐涉侵占遺失物罪。
