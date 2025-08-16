聽新聞
控火鍋店有蚊子報警給負評 網不挺「只適合在無塵室吃飯」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄苓雅區一家火鍋連鎖店，遭消費者投訴店內有蚊子，業者回應「一個場所怎麼可能完全沒有蚊子」，雙方爆發口角，驚動警方到場，衛生局也上門稽查。爭執過程在社群平台曝光，引發熱議。隨後該名顧客在Google留下負評，但評論留言蚊子卻變蒼蠅，網友質疑不實指控批她「奧客」、「吃霸王餐」，紛紛湧入幫店家灌好評。

該家火鍋店位在武廟商圈，有消費者用餐完畢後，指控餐具有蚊子汙染餐具，但店員卻只是把門關起來，沒有積極處置，讓她不滿表示「營業場所是不能出現病媒蚊的」，業者則出面解釋「一個地方怎麼可能都沒蚊子」。

店家認為，店內清消一直都有做，要求不能有蚊子太強人所難，並同意退款給她。但消費者爆氣回說「有做怎麼還出現？」、「新聞有報出現蟑螂、老鼠、蒼蠅就會被開罰3萬」、「既然不怕被罰我就向衛生單位陳情」。

業者無奈說「所以你希望店員站在你旁邊幫你打蚊子嗎？」，沒想到消費者竟回「不然呢」。爭吵聲越來越大，打擾到其他顧客用餐。最後店家退款，但消費者仍報警處理。

爭吵過程在Thredas曝光後，掀起網友討論，該消費者也在Google留下1星負評，指「餐具上不斷有蒼蠅、蚊子停留，向店員反應未改善甚至置之不理，還被當場嗆聲要我離開」。店家反駁消費者在店內提及的是「蚊子」，但在評論中卻變成「蒼蠅」，認為是不實指控。

網友留言表示「故意找麻煩」、「真是辛苦店家了」也有網友認為浪費社會資源「警察這種事也要處理？是要把蚊子關拘留所嗎？」還有網友批她「吃霸王餐」、「真的是奧客」、「她適合在無塵室吃飯」、「會不會是飛蚊症」。網友一面倒挺店家到評論區幫補血，刷滿一排5星好評。

據了解，火鍋店已在桌下加裝捕蚊燈，盡量減少干擾。衛生局則回應，依規定餐飲場所確實不得出現蟑螂、老鼠及蒼蠅，但蚊子並未被列入，僅當數量過多或出現在食物中時，才會構成衛生問題，後續仍會持續派員稽查。

高市衛生局派員到火鍋店稽查，並未發現蚊子、蒼蠅蹤跡。圖／衛生局提供
有消費者到火鍋店用餐，指控店內有蚊子、蒼蠅汙染餐具引發消費糾紛。圖／翻攝自Google
有消費者到火鍋店用餐，指控店內有蚊子、蒼蠅汙染餐具引發消費糾紛。圖／翻攝自Google
