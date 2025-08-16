聽新聞
0:00 / 0:00

南三段山難 8歲童打112求救 阿公、山友不治

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

百岳南三段發生山難，兩大一小三人因颱風受困可樂可樂安山，8歲男童報警，空勤直升機將三人救下山，僅男童倖存。記者江良誠／翻攝
百岳南三段發生山難，兩大一小三人因颱風受困可樂可樂安山，8歲男童報警，空勤直升機將三人救下山，僅男童倖存。記者江良誠／翻攝

七十歲陳姓老翁帶著八歲孫子及六十三歲女山友攀登丹大東郡橫斷（南三段），遇上楊柳颱風受困，帳篷遭豪雨與強風吹損而滲水，三人受寒失溫。男童昨天上午發現阿公與女山友已失去意識，撥打「一一二」緊急救難號碼求援，黑鷹直升機吊掛救人，但陳翁與女山友送醫不治，僅男童倖存。

據了解，三人八月八日自花蓮縣瑞穗林道出發，計畫縱走南三段，預定十七日自南投縣信義鄉東埔下山。十二日三人行經可樂可樂安山時，颱風楊柳襲台，風雨猛烈只得紮營避難，卻因帳篷破損漏水，體力消耗殆盡，導致失溫。

昨日上午，蔣姓男童察覺阿公幾乎無意識，女山友也嚴重不適，趕緊拿阿公手機撥打一一二求助。南投縣消防局研判兩人生命危急，加上山區偏遠，轉報國家搜救中心申請直升機救援。

空勤總隊黑鷹直升機昨日午後二時許抵達山區，特搜隊員以吊掛方式救出三人，並於消防署竹山訓練中心降落，由救護車送醫。陳姓老翁與女山友送醫前已無生命跡象，院方搶救仍宣告不治。男童也出現失溫等狀況，醫師檢查無危險，提供食物給男童補充體力並安撫情緒；不久，男童由家人接走。

南投縣消防局指出，南三段為高山縱走路線，全程缺乏山屋與補給，風險極高，呼籲登山者務必備妥裝備並注意天候，勿在颱風、豪雨後貿然入山。

玉山國家公園管理處副處長邦卡兒‧海放南則表示，南三段雖有多座百岳，但屬林業及自然保育署管轄，不在玉山國家公園範圍，因此不需申請入園證。國家公園對於登山隊並無嚴格年齡限制，但兒童青少年登山，會請家長特別注意安全，尤其是長程縱走路線，都會要求需有合格高山嚮導和協作。

這回楊柳來襲，玉管處轄區內的南二段，就有兩支登山隊因颱風來不及撤離，就近在山屋避難，颱風過後玉管處主動聯繫確認平安。

消防人員認為，這起山難暴露了登山源頭管理盲點，若登山隊未安排地面聯絡人員，外界難以及時掌握狀況，等到事故發生往往已陷險境，需加強源頭安全管理，才能避免憾事重演。

山友 楊柳颱風 空勤總隊 黑鷹直升機 玉山國家公園

延伸閱讀

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

台南頂山廢棄校區屋頂吹落 南市教育局：今日拆除完成

「讓農民不孤單」 卓榮泰赴台東關切颱風農損：救助從寬從速　

立委爭取台東災後復原經費 卓揆承諾5大方案協助

相關新聞

南三段山難 8歲童打112求救 阿公、山友不治

七十歲陳姓老翁帶著八歲孫子及六十三歲女山友攀登丹大東郡橫斷（南三段），遇上楊柳颱風受困，帳篷遭豪雨與強風吹損而滲水，三人...

控火鍋店有蚊子報警給負評 網不挺「只適合在無塵室吃飯」

高雄苓雅區一家火鍋連鎖店，遭消費者投訴店內有蚊子，業者回應「一個場所怎麼可能完全沒有蚊子」，雙方爆發口角，驚動警方到場，...

廣角鏡／國三汐止5車追撞 釀7傷

江姓遊覽車司機疑未注意前方回堵車流，昨天中午在國道三號南下十三點五公里汐止路段追撞前車，七人受傷。遊覽車衝擊力道猛烈，第...

她開北宜公路 不慎墜80公尺深谷奇蹟生還…3天後卻死於住家大火

宜蘭縣三星鄉一名王姓女子3天前駕車經過北宜公路時，不慎墜落80公尺深谷，幸運獲救，今天傍晚卻因住家火警，王女被丈夫救出時...

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

新北市土城區驚傳人倫悲劇，9旬嫗今年2月曾遭7旬子趕出家門，流落街頭為警方送返家，今天下午竟又因發生口角，遭兒子持水果刀...

恐賠高額維修費！小轎車撞路邊保時捷 直衝上騎樓駕駛受傷

賴姓男子今天下午駕駛小轎車沿彰化市中山路南下，卻不明原因偏離車道，撞上停在路邊的一輛保時捷休旅車，造成左後方毀損，還波及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。