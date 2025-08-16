南三段山難 8歲童打112求救 阿公、山友不治

百岳南三段發生山難，兩大一小三人因颱風受困可樂可樂安山，8歲男童報警，空勤直升機將三人救下山，僅男童倖存。記者江良誠／翻攝

七十歲陳姓老翁帶著八歲孫子及六十三歲女山友攀登丹大東郡橫斷（南三段），遇上楊柳颱風受困，帳篷遭豪雨與強風吹損而滲水，三人受寒失溫。男童昨天上午發現阿公與女山友已失去意識，撥打「一一二」緊急救難號碼求援，黑鷹直升機吊掛救人，但陳翁與女山友送醫不治，僅男童倖存。

據了解，三人八月八日自花蓮縣瑞穗林道出發，計畫縱走南三段，預定十七日自南投縣信義鄉東埔下山。十二日三人行經可樂可樂安山時，颱風楊柳襲台，風雨猛烈只得紮營避難，卻因帳篷破損漏水，體力消耗殆盡，導致失溫。

昨日上午，蔣姓男童察覺阿公幾乎無意識，女山友也嚴重不適，趕緊拿阿公手機撥打一一二求助。南投縣消防局研判兩人生命危急，加上山區偏遠，轉報國家搜救中心申請直升機救援。

空勤總隊黑鷹直升機昨日午後二時許抵達山區，特搜隊員以吊掛方式救出三人，並於消防署竹山訓練中心降落，由救護車送醫。陳姓老翁與女山友送醫前已無生命跡象，院方搶救仍宣告不治。男童也出現失溫等狀況，醫師檢查無危險，提供食物給男童補充體力並安撫情緒；不久，男童由家人接走。

南投縣消防局指出，南三段為高山縱走路線，全程缺乏山屋與補給，風險極高，呼籲登山者務必備妥裝備並注意天候，勿在颱風、豪雨後貿然入山。

玉山國家公園管理處副處長邦卡兒‧海放南則表示，南三段雖有多座百岳，但屬林業及自然保育署管轄，不在玉山國家公園範圍，因此不需申請入園證。國家公園對於登山隊並無嚴格年齡限制，但兒童青少年登山，會請家長特別注意安全，尤其是長程縱走路線，都會要求需有合格高山嚮導和協作。

這回楊柳來襲，玉管處轄區內的南二段，就有兩支登山隊因颱風來不及撤離，就近在山屋避難，颱風過後玉管處主動聯繫確認平安。

消防人員認為，這起山難暴露了登山源頭管理盲點，若登山隊未安排地面聯絡人員，外界難以及時掌握狀況，等到事故發生往往已陷險境，需加強源頭安全管理，才能避免憾事重演。