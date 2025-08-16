快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉一名王姓女子3天前駕車經過北宜公路時，不慎墜落80公尺深谷，幸運獲救，今天傍晚卻因住家火警，王女被丈夫救出時嚴重傷燙傷，送醫不治，起火原因尚由消防人員調查。

宜蘭縣消防局今天傍晚5時許接獲報案，三星鄉大洲一路一棟農舍起火，即出動水箱車、化學車、水庫車等車輛，消防人員及義消35人到場救災。

消防人員到場時，63歲的王姓婦人已被丈夫救出並實施心肺復甦術，她的丈夫也因吸入大量濃煙遭嗆傷，兩人均被送醫，王姓婦人因為嚴重燒傷，到院前已無呼吸心跳，搶救後仍告不治 。

消防人員初判現場燃燒面積約9平公尺，起火點疑是一樓沙發，火災原因還在調查。

據了解，頭城鎮北宜公路台9線64公里13日發生一輛賓士車墜入邊坡的意外，警消推測墜谷深度約80米深，架設繩索垂降救人，幸運獲救的就是這名王姓婦人，她當時獨自駕車到北宜公路一處景觀餐廳，因撲空後要下山，不小心連人帶車墜谷，幸好車內的緊急求助系統自動啟動，通報警消，王婦獲救僅受輕傷。

北宜公路13日發生賓士車墜落深約80米邊坡，人卡在車內受困，警消獲報到場繩索垂掛救人。圖／民眾提供
北宜公路13日發生賓士車墜落深約80米邊坡，人卡在車內受困，警消獲報到場繩索垂掛救人。圖／民眾提供
北宜公路13日發生賓士車墜落深約80米邊坡，人卡在車內受困，警消獲報到場繩索垂掛救人。圖／民眾提供
北宜公路13日發生賓士車墜落深約80米邊坡，人卡在車內受困，警消獲報到場繩索垂掛救人。圖／民眾提供

她開北宜公路 不慎墜80公尺深谷奇蹟生還…3天後卻死於住家大火

