聽新聞
0:00 / 0:00
她開北宜公路 不慎墜80公尺深谷奇蹟生還…3天後卻死於住家大火
宜蘭縣三星鄉一名王姓女子3天前駕車經過北宜公路時，不慎墜落80公尺深谷，幸運獲救，今天傍晚卻因住家火警，王女被丈夫救出時嚴重傷燙傷，送醫不治，起火原因尚由消防人員調查。
宜蘭縣消防局今天傍晚5時許接獲報案，三星鄉大洲一路一棟農舍起火，即出動水箱車、化學車、水庫車等車輛，消防人員及義消35人到場救災。
消防人員到場時，63歲的王姓婦人已被丈夫救出並實施心肺復甦術，她的丈夫也因吸入大量濃煙遭嗆傷，兩人均被送醫，王姓婦人因為嚴重燒傷，到院前已無呼吸心跳，搶救後仍告不治 。
消防人員初判現場燃燒面積約9平公尺，起火點疑是一樓沙發，火災原因還在調查。
據了解，頭城鎮北宜公路台9線64公里13日發生一輛賓士車墜入邊坡的意外，警消推測墜谷深度約80米深，架設繩索垂降救人，幸運獲救的就是這名王姓婦人，她當時獨自駕車到北宜公路一處景觀餐廳，因撲空後要下山，不小心連人帶車墜谷，幸好車內的緊急求助系統自動啟動，通報警消，王婦獲救僅受輕傷。
