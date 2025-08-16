快訊

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區驚傳人倫悲劇，9旬嫗今年2月曾遭7旬子趕出家門，流落街頭為警方送返家，今天下午竟又因發生口角，遭兒子持水果刀砍殺送醫不治，鄰居驚聞噩耗都十分不捨。

新北市消防局今天下午5時20分獲報，土城區延吉街296巷內有人遭砍傷，救護人員與員警到場，發現76歲郭姓男子頸部及胸口有穿刺傷，93歲郭母身上多處刀傷，當場無呼吸心跳，緊急送往板橋亞東醫院，經急救至晚上6時30分因傷重宣告不治。

據了解，母子2人今因故發生爭吵，兒子涉嫌持水果刀追砍，導致老母親身上多處刀傷，當場無呼吸心跳，兒子逞凶後持刀朝頸部及胸口猛刺自戕，現場還有意識，送至土城長庚醫院急救後撿回一命。

據了解，郭母今年二月間就曾被兒子趕出家門，警方獲報後將人帶返派出所，郭母為家庭和諧，向警方表示，是自己失智迷路，最後由警方送回家，但沒想到事隔半年竟發生被兒子殺死的家庭慘劇。

據當地里長表示，郭男平時和妻子及高齡媽媽同住，媽媽以前幫人家做裁縫，母子長期不和，一天到晚吵架，曾經把媽媽打倒在地上，鄰居去扶還被郭罵「幹嘛救她。」土城分局今成立專案小組全力偵辦，明將依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送新北地檢署偵辦並通報新北市社政單位介入處置。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市土城區驚傳人倫悲劇，9旬嫗今年2月曾因故遭7旬子趕出家門，今還遭兒子涉嫌持刀追砍送醫不治。記者王長鼎／翻攝
土城 亞東醫院

