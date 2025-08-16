聽新聞
恐賠高額維修費！小轎車撞路邊保時捷 直衝上騎樓駕駛受傷
賴姓男子今天下午駕駛小轎車沿彰化市中山路南下，卻不明原因偏離車道，撞上停在路邊的一輛保時捷休旅車，造成左後方毀損，還波及停在騎樓的一輛機車，賴雖然只受輕傷，但被撞的保時捷新車要價400萬元，賴男如果要負肇責，維修費將很可觀。
警方調查，賴姓男子今天下午2時35分駕車從彰化市中山路往南行駛，抵達中山路1段325號前，因不明原因偏離車道，先撞上一輛停放路邊的保時捷休旅車，再往前衝上騎樓，撞上一輛機車，被撞車輛都沒有人，也未波及路人。
賴男駕駛的車子車頭毀損，賴男僅受輕傷，酒測值0，被撞的保時捷休旅車左後方毀損，機車左側擦傷，肇事原因由警方調查中。
依據資料，被撞的保時捷休旅車車款，新車價格要400萬元，如果賴男須負肇事責任，那麼恐怕要賠償保時捷的高昂維修費。
