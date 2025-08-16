快訊

恐賠高額維修費！小轎車撞路邊保時捷 直衝上騎樓駕駛受傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

賴姓男子今天下午駕駛小轎車沿彰化市中山路南下，卻不明原因偏離車道，撞上停在路邊的一輛保時捷休旅車，造成左後方毀損，還波及停在騎樓的一輛機車，賴雖然只受輕傷，但被撞的保時捷新車要價400萬元，賴男如果要負肇責，維修費將很可觀。

警方調查，賴姓男子今天下午2時35分駕車從彰化市中山路往南行駛，抵達中山路1段325號前，因不明原因偏離車道，先撞上一輛停放路邊的保時捷休旅車，再往前衝上騎樓，撞上一輛機車，被撞車輛都沒有人，也未波及路人。

賴男駕駛的車子車頭毀損，賴男僅受輕傷，酒測值0，被撞的保時捷休旅車左後方毀損，機車左側擦傷，肇事原因由警方調查中。

依據資料，被撞的保時捷休旅車車款，新車價格要400萬元，如果賴男須負肇事責任，那麼恐怕要賠償保時捷的高昂維修費。

彰化市中山路1段今天下午發生小轎車失控，撞上一輛保時捷車禍，造成左側車身受損。圖／警方提供
