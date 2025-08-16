南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣信義鄉可樂可樂安山16日發生山域事故，消防署特搜隊與空勤直升機緊急出動，成功吊掛三名受困山友下山。不過，其中70歲陳姓老翁與63歲女山友到院時已無生命徵象，僅有隨行的8歲孫子蔣姓男童失溫獲救，情況令人不捨。

據了解，三人於8月8日自花蓮縣瑞穗林道出發，計畫攀登南三段，並於17日自信義鄉東埔下山。但12日行經可樂可樂安山時，遇上颱風「楊柳」來襲，因風雨強勁只得臨時紮營。其間帳棚遭豪雨與強風吹損滲水且有破損情形，三人長時間受寒導致體力透支，疑似失溫。

今天上午，蔣姓男童察覺情況危急，發現阿公與女山友已出現嚴重不適幾乎完全無意識，遂利用阿公手機撥打112報警求援。南投縣政府消防局接獲轉報後，研判患者生命危急，加上可樂可樂安山山區地點偏遠，立即轉報國家搜救中心申請直升機救援。

空勤總隊黑鷹直升機於下午2時許抵達山區，搜救人員採吊掛方式將三人吊掛救援脫困，隨後降落消防署訓練中心，並交由南投縣政府消防局救護車送醫。惟陳姓阿公與女山友到院前已無生命跡象，院方仍全力搶救；男童雖出現失溫症狀，所幸生命無虞，目前在醫院接受治療與觀察。

消防局表示，南三段屬高山縱走路線，全程缺乏山屋遮風避雨及後勤補給，風險極高。呼籲山友行前務必做好裝備準備，並密切注意天候變化，避免在颱風、豪雨後貿然入山，以免再度發生憾事。

百岳南三段驚傳山難事故，兩大一小三人因颱風受困可樂可樂安山，阿公和女山友死亡，8歲男童報警，下午由空勤直升機將三人救下山。記者江良誠／翻攝
百岳南三段驚傳山難事故，兩大一小三人因颱風受困可樂可樂安山，阿公和女山友死亡，8歲男童報警，下午由空勤直升機將三人救下山。記者江良誠／翻攝

山友 南投縣 救護車 黑鷹直升機

