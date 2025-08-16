影響救護安全？戰傷救護止血帶遭疑難操作 新北：採購合規合法

快訊

中央社／ 新北16日電

新北市消防局採購戰傷救護止血帶，引發消防員工作權益促進會質疑操作不易、固定不足，恐影響救護安全。消防局回應，依消防署規格，衛福部核准標準採購醫材國防部也有採用。

消防員工作權益促進會14日晚間在臉書（Facebook）粉專貼文表示，新北市消防局近期採購的某品牌「戰傷救護止血帶」，外型與美國的戰術應用止血帶（Combat Application Tourniquet，CAT）極度相似，業者更號稱性能優於原廠。

戰傷救護止血帶是透過束帶及旋轉桿將手腳綁緊，壓迫血管，阻斷動脈和靜脈的血流，以達到止血效果。

促進會說，經救護教官團隊實測後發現，新北消防這款產品雖能有效止血，操作上卻旋轉桿過短，力矩不足，需更大力氣操作。另有濕滑問題、卡入阻力大；固定機制不足，下肢操作或激烈搬運時恐脫落，導致再出血。

另外，因織帶滑順度差，單手操作困難，不利快速自救。促進會建議應優先採購獲美國戰術戰傷救護委員會（TCCC）認證產品。

消防局今天回應中央社記者詢問表示，採購案是配合消防署114年韌性國家醫療整備計畫採購，以強化大規模災害發生時，醫療後勤韌性。

消防局說，採購的止血帶符合消防署所訂參考規格，具有衛生福利部核發醫療器材許可證、業者合法販售的醫療器材，國防部也有採購。

消防局說，該案依政府採購法進行，共6家廠商投標，包括代理TCCC認可產品，最終由國內醫材廠商以最低價得標。

唐姓急診醫師指出，問題核心不在國產或進口，而在評核標準差異。她說，衛福部食藥署對止血帶的分類僅要求「部分或全部阻斷血流」即可通過，僅屬醫材許可；TCCC則是針對戰術救護需求，評估在緊急、低光源或極端環境下，能否快速操作與穩定止血，強調臨床「戰術止血帶能否真正救命」的實證。

新北市消防局採購戰傷救護止血帶，引發消防員工作權益促進會質疑操作不易、固定不足，恐影響救護安全。示意圖／AI生成
新北市消防局採購戰傷救護止血帶，引發消防員工作權益促進會質疑操作不易、固定不足，恐影響救護安全。示意圖／AI生成

