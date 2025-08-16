影／國三汐止5車連環撞釀7傷！遊覽車車頭爛毀 汽車被撞翻橫躺車道

國三南下13.5公里汐止路段今天中午發生5車連環車禍釀7傷，疑肇事遊覽車司機江姓男子未注意前方車流大排長龍已回堵，未減速從後方追撞前車，導致這起連環追撞事故釀禍。江男酒測值零，確實事故原因由警方調查釐清。

新北市消防局今天中午12時40分獲報，國三汐止南下路段發生1輛客運與4輛汽車連環追撞車禍，客運上20餘人均平安，但4輛汽車上有4女3男共7人受到輕傷，皆為肢體擦挫傷、意識清醒，由救護車分別送往內湖三軍總醫院及北市萬芳醫院。

國道第九大隊勤務指揮中心今天中午接獲通報，國三南向13.5公里處，發生1輛遊覽車撞上4輛汽車事故，立即派遣巡邏車前往處理，國道警察到場瞭解，據遊覽車駕駛汪姓男子表示，因陽光十分刺眼，沒有注意到前方車流出現回堵情形，當發現時已來不及煞車而肇事。

由於衝擊力道猛烈，遭遊覽車撞上的第1輛汽車當場被撞到調轉車頭側翻橫躺，遊覽車再往前推撞3輛無辜汽車，占用外線車道，遊覽車最後往前滑行至內側車道才停下。

遭撞翻的汽車上有3人送往內湖三總、第2輛遭撞擊的汽車上有4人送往萬芳醫院，7人皆為肢體擦挫傷、意識清醒，暫無生命危險。5車駕駛酒測值均為零。