影／偷機車賊狂飆高架…警匪追逐18公里 嫌犯自撞護欄摔斷肋骨被捕

新北市三重區今天清晨發生機車竊盜，警方獲報1小時後發現贓車出現在泰山區，立刻出動2名員警騎機車去追，未料嫌犯騎上台65線高架道路逃逸，民眾開車協助阻擋不成，嫌犯一路逃到土城下匝道摔斷肋骨才被逮捕。

警方清晨6時許獲報1輛普通重機在三重區大仁街遭竊，調閱監視器發現1名男子於凌晨1時27分偷走，後續鎖定車號擴大追查，上午7時許發現贓車出現在10幾公里外的林口往泰山方向行駛大科路，三重警分局光明派出所立即出動1名制服、1名便衣員警各騎機車前往查緝。

嫌犯發現警察立即加速竄逃，甚至轉身拿機車大鎖扔擲員警，再從泰山逃到新莊區中環路衝上台65線高架快速道路，途中有1輛白色廂型車看見警匪追逐，協助數度企圖阻擋嫌犯機車都沒成功，後來嫌犯一路逃到土城區，在進入高速公路引道之前衝下匝道，過彎時不慎擦撞護欄自摔才被壓制逮捕，狂飆逃逸約18公里落網。

47歲楊姓嫌犯有毒品、竊盜等前科，渾身擦挫傷被帶回派出所直說身體不適，由警方戒護送至市立三重醫院，檢查出肋骨骨折、氣胸等傷勢，目前仍住院治療中。警方將依竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌偵辦，並依交通違規逐項開罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885