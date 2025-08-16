孩子在學校遭虐怎發現？ 專家曝一解方揪出「未爆彈」

北市文山區某幼兒園疑似不當對待幼兒案，至少8人受害。財團法人靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏今指出，在幼教現場，行政機關不可能一直及時發現孩子被不當對待，當幼兒園內控機制失靈時，就必須透過外控，建議應加強稽查頻率和人力。

許雅荏表示，目前教保人員服務條例2023年上路後，不當對待相關案件一直出現，代表在制度還未被建立之前，不是代表沒有不當對待的案件，而是沒有法令依據去調查、認定到最後裁罰。

她認為，法令依據是促使行政機關一定要去做調查，但是不當對待事件仍不斷上升，因為在幼教現場，行政機關不可能一直及時發現孩子被不當對待。

許雅荏說，反而是幼兒園本身要有內控機制，最主要是園長有沒有在管理幼兒園，對於事件結果有非常直接的關係。如果教保員發生偶發事件，園長就應介入，怎麼可讓同一人不斷對孩子做出不當行為？當內控管理失靈時，就必須要透過外控。

她建議，教育局應該不定期稽查幼兒園，或從家長端去搜集資料，例如不經幼兒園管道去投遞滿意度調查問卷給家長，了解家長對於幼兒園的回饋，進而發現該園平時管理狀況。

許雅荏也提及稽查人力長期不足，幼兒園被稽查的頻率低，園方會認為根本不會有外控人士來稽查，而且幼兒園評鑑強度弱，基礎評鑑過後，就不會有外力介入。市府應加強稽查頻率和人力，同時要有搜集家長回饋的機制，讓相關管理單位有所依循，了解哪些幼兒園可能是未爆彈，需強化稽查。