快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

聽新聞
0:00 / 0:00

孩子在學校遭虐怎發現？ 專家曝一解方揪出「未爆彈」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市文山區某幼兒園疑似不當對待幼兒案，至少8人受害。財團法人靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏今指出，在幼教現場，行政機關不可能一直及時發現孩子被不當對待，當幼兒園內控機制失靈時，就必須透過外控，建議應加強稽查頻率和人力

許雅荏表示，目前教保人員服務條例2023年上路後，不當對待相關案件一直出現，代表在制度還未被建立之前，不是代表沒有不當對待的案件，而是沒有法令依據去調查、認定到最後裁罰。

她認為，法令依據是促使行政機關一定要去做調查，但是不當對待事件仍不斷上升，因為在幼教現場，行政機關不可能一直及時發現孩子被不當對待。

許雅荏說，反而是幼兒園本身要有內控機制，最主要是園長有沒有在管理幼兒園，對於事件結果有非常直接的關係。如果教保員發生偶發事件，園長就應介入，怎麼可讓同一人不斷對孩子做出不當行為？當內控管理失靈時，就必須要透過外控。

她建議，教育局應該不定期稽查幼兒園，或從家長端去搜集資料，例如不經幼兒園管道去投遞滿意度調查問卷給家長，了解家長對於幼兒園的回饋，進而發現該園平時管理狀況。

許雅荏也提及稽查人力長期不足，幼兒園被稽查的頻率低，園方會認為根本不會有外控人士來稽查，而且幼兒園評鑑強度弱，基礎評鑑過後，就不會有外力介入。市府應加強稽查頻率和人力，同時要有搜集家長回饋的機制，讓相關管理單位有所依循，了解哪些幼兒園可能是未爆彈，需強化稽查。

她強調，工作紀錄器（監視器）不是要來監視教保員，而是在少子化之下，如何在事件發生後，運用工具去釐清事情始末，園方管理層面則可成為與教保員討論、精進的方式。

北市文山區某幼兒園疑似不當對待幼兒案，至少8人受害。圖／AI生成
北市文山區某幼兒園疑似不當對待幼兒案，至少8人受害。圖／AI生成

機制 人力 幼兒園

延伸閱讀

AI專家訪中大感驚嘆 美國這一點輸慘了

北市幼兒園爆兒虐！至少8名學童受害監視器曝光真相 教保員慘了

新北照管員負責案量多壓力大 衛生局：跨區調度人力減輕負擔

難掩失望？專家看川普肢體語言 峰會前後「像兩個完全不同的世界」

相關新聞

影／國三汐止5車連環撞釀7傷！遊覽車車頭爛毀 汽車被撞翻橫躺車道

國三南下13.5公里汐止路段今天中午發生5車連環車禍釀7傷，疑肇事遊覽車司機江姓男子未注意前方車流大排長龍已回堵，未減速...

影／偷機車賊狂飆高架…警匪追逐18公里 嫌犯自撞護欄摔斷肋骨被捕

新北市三重區今天清晨發生機車竊盜，警方獲報1小時後發現贓車出現在泰山區，立刻出動2名員警騎機車去追，未料嫌犯騎上台65線...

一度誤傳石化廠！台中大里汽車材料行火警黑煙竄天際 空汙拉警報

台中大里區中投東路旁一家汽車中古材料行今天中午傳火警，冒出陣陣濃煙，黑色濃煙在數公里外可見，消防隊趕往灌救，一度誤傳為石...

影響救護安全？戰傷救護止血帶遭疑難操作 新北：採購合規合法

新北市消防局採購戰傷救護止血帶，引發消防員工作權益促進會質疑操作不易、固定不足，恐影響救護安全。消防局回應，依消防署規格...

孩子在學校遭虐怎發現？ 專家曝一解方揪出「未爆彈」

北市文山區某幼兒園疑似不當對待幼兒案，至少8人受害。財團法人靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏今指出，在幼教現場，行政機...

影／引擎蓋冒濃煙！整輛車陷火海「幾乎全燒毀」 駕駛及時跳車逃生

嘉義市林森東路靠近竹崎鄉阿里山小火車鐵道路段，下午2時多發生火燒車意外。竹崎鄉蔡姓男子駕駛轎車通過阿里山鐵道附近，突然察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。