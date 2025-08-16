快訊

影／21名泰女假觀光真坐檯 K歌城密室擠滿長腿爆乳女

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園警分局昨執行「雷霆除暴專案」出動上百名警力、掃蕩各類特殊場所，其中，武陵派出所據報，某視聽歌城有不少泰女假藉來台觀光，實則坐檯陪酒，搜查後在密室揪出21名長腿爆乳辣妹，全部帶回依違反就業服務法裁處。

桃園分局表示，色情、賭博及毒品都是黑幫重要金流命脈，警方專案鎖定轄內KTV、酒店、移工舞廳等易滋事場所進行綿密臨檢查察，正值暑假期間，也針對青少年經常逗留的網咖、電子遊戲場、撞球場及PUB等營業場所加強稽查、取締及勸導。光是這半個月以來，已執行2次臨檢掃蕩勤務，出動169人次警力、臨檢29場所，共查獲毒品2件、通緝案1人及酒後駕車者2人。

昨晚執行雷霆除暴專案前，由市警局長廖恆裕主持勤前教育，局長提示員警執行勤務時，最重要是注意安全，同時應恪遵法律規定，符合執法比率原則，對於違法及違規事件，應研擬對策利用相關法規進行處理。

武陵所日前接獲情資，明指轄內中山東路某視聽歌唱城涉嫌招攬泰國籍女子以觀光名義來台，違法坐檯、陪客人飲酒，以泰國辣妹為招牌招引客人上門消費。經員警監控蒐證，趁著晚間執行雷霆除暴時段進行臨檢取締，迅速進入店內查察，先於包廂內發現牆壁設有通往倉庫的暗門。

循線進入倉庫搜查，找到一處隱密安全門，果然發現裡面無論是站著、蹲或坐著，總共躲了21名身著清涼禮服的半裸泰女。進一步清查發現，這群年齡介於22至31歲之間的爆乳長腿辣妹，全部都是以觀光簽證來台，一一詢問後，依違反就業服務法進行查處，並移請相關單位裁處。

分局長王智民重申，警方打擊違法、掃蕩不良場所無期限，絕不容許黑幫、暴力、毒品、詐欺及黑金不法存在，將持續加強執法力度，徹底掃蕩消滅違法，呼籲業者勿存有僥倖心態。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園區中山東路某視聽歌唱城找21名假來台觀光泰女真陪酒，桃園分局武陵派出所昨深夜前往查緝，在密室中找出躲藏的半裸泰女們，訊後依違反就業服務法查處。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局昨晚執行「雷霆除暴專案」，出動上百名警力前往各類場所臨檢。記者陳恩惠／翻攝
新到任滿半個月的桃園市警察局長廖恆裕昨晚主持「雷霆除暴專案」勤前教育，除了要求員警注意安全外，叮囑執法要符合比例原則。記者陳恩惠／翻攝
臨檢 毒品 泰國 坐檯

