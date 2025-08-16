聽新聞
影／引擎蓋冒濃煙！整輛車陷火海「幾乎全燒毀」 駕駛及時跳車逃生
嘉義市林森東路靠近竹崎鄉阿里山小火車鐵道路段，下午2時多發生火燒車意外。竹崎鄉蔡姓男子駕駛轎車通過阿里山鐵道附近，突然察覺車輛有異狀，緊急將車輛停靠路旁，不料引擎隨即竄出火苗並迅速蔓延，火勢猛烈，所幸駕駛及時跳車逃生，僅右手手指輕微燙傷，並無大礙。
今天高溫炎熱，蔡姓男子獨自開車，行駛過程突然感覺車子引擎異常，直覺有狀況，趕緊靠邊停車檢查。沒想到引擎蓋冒出濃煙後立刻起火燃燒，火舌迅速竄出，整輛車陷入火海。他驚慌中趕緊下車逃離，雖然右手在驚險過程中被燙傷，但仍幸運保住性命。
路過民眾見狀，立即撥打119報案。嘉市消防局隨即出動3輛消防車趕赴現場灌救，迅速控制火勢，避免火焰延燒。圳頭里長與後庄里長也聞訊趕往現場，協助維持秩序。現場一度吸引民眾圍觀，所幸並未造成2次事故。
蔡姓駕駛驚魂未定地說，車輛才剛出現異狀，不到幾分鐘就陷入火海，整個過程驚險萬分。雖然車輛已全數燒毀，但他慶幸自己及時下車逃生，僅受輕傷，否則後果難以想像。
消防人員表示，該輛轎車火勢猛烈，幾乎整車燒毀，詳細起火原因尚待鑑定與警方調查。初步研判可能與車輛老舊或電線短路有關，但確切原因仍需釐清。消防局提醒，車輛若行駛中出現異常震動、煙霧或焦味，應立即停車檢查並保持安全距離，避免貿然開啟引擎蓋，以防火勢突然竄出，造成更大危險。
