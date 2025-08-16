快訊

一度誤傳石化廠！台中大里汽車材料行火警黑煙竄天際 空汙拉警報

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中大里區中投東路旁一家汽車中古材料行今天中午傳火警，冒出陣陣濃煙，黑色濃煙在數公里外可見，消防隊趕往灌救，一度誤傳為石化工業設備廠房起火，火勢在下午1時41分控制，未造成民眾受困傷亡；環保局也發布火警空汙快訊，呼籲附近地區的民眾關閉門窗。

台中市環保局表示，環保局空汙小組已派員到場，提醒民眾，目前環境風場偏北北西，下風處及附近巷弄區域可能會有異味發生，呼籲附近地區的民眾關閉門窗，環保局將持續監控空氣品質。

台中市消防局在今天中午12時56分獲報，台中市大里區中投東路三段有火警，派遣第三大隊、轄區大里分隊等共計8個單位，出動各式消防車17輛、消防人員39名，由組員陳煜欣擔任指揮官。

消防局說，起火建築物為1層樓鐵皮建物濃煙竄出，13時41分火勢控制，持續搶救中。

台中市大里區中投東路旁汽車中古材料行今天中午因不明原因起火，消防員到場灌救。圖／讀者提供
